BJP का 'अंदरूनी कलह' पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में खुलकर सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका की जंग!

Team Rahul vs Team Priyanka: देश की सियासत के सबसे गर्म दौर जहां संसद के भीतर अमित शाह और राहुल गांधी की तीखी नोकझोंक सुर्खियों में है, वहीं कांग्रेस के अंदर से उठा एक सवाल पार्टी के लिए नए सिरदर्द की वजह बन गया है. संगठन को लेकर उठे इस भीतरघात ने नेतृत्व की दिशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. ओडिशा से उठी इस आवाज को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है. कांग्रेस नेता मुकीम के पत्र को लेकर बीजपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है और अब पार्टी में टीम राहुल गांधी बनाम टीम प्रियंका गांधी हो रहा है.

बता दें कि ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम के सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं. मुकीम ने साफ इशारा किया है कि नेतृत्व कार्यकर्ताओं से दूर होता जा रहा है और पार्टी की जमीनी पकड़ लगातार कमजोर पड़ रही है. वह भी एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिशों में लगी हुई है. उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को लीडरशिप में आना चाहिए.

बीजेपी ने कह दी ये बात

इस पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के अंदर खींचतान अब साफ दिखाई देने लगा है. उन्होंने लिखा कि टीम प्रियंका और टीम राहुल अब खुलकर सामने आ गया है. पूनावाला ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को हटाने और प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देने की मांग की है. साथ ही केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व पर बड़े सवाल उठाए हैं

पूनावाला के मुताबिक ओडिशा के कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया है और पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए संगठन और विचारधारा में बड़े सुधार की जरूरत बताई है.

मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र हो चुकी!

न्यूज एजेंसी एएनआई से बीतचीत करते हुए मकीने ने कहा था कि मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा जिसमें कहा है कि पार्टी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है. इस दौरान पार्टी को उनकी सलाह और नेतृत्व की जरूरत है. उन्होंने कहा कि श्री मल्लिकार्जुन खरगे बहुत सीनियर लीडर हैं लेकिन उम्र उनके पक्ष में नहीं है. 83 साल की उम्र हो गई है. विपक्ष की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो मेहनत करना चाहिए जो दौड़ भाग करना चाहिए लोगों से जो कनेक्ट करना चाहिए वो अब नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें सलाहकार के रूप में रहकर किसी युवा को आगे लाना चाहिए

मकीने ने आगे कहा था कि हमारे पास प्रियंका जी हैं और भी बहुत सारे दूसरे युवा भी हैं जो पार्टी को मजबूत करेंगे. राहुल जी सीएलपी नेता है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं. कोई अध्यक्ष बनकर अपनी भूमिक निभाएगा. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के सच्चा वर्कर होने के नाते मेरा सोनिया जी से अपील है.

#WATCH | Odisha: Cuttack Congress MLA Mohammed Moquim says, "... I have written a letter to Sonia Gandhi stating that the party is going through a difficult phase and needs her advice and new leadership... Age is not on AICC President Mallikarjun Kharge's side... We should bring… pic.twitter.com/AcFPMEwpvG — ANI (@ANI) December 11, 2025

मुकीम की पत्र में क्या था?

पूर्व विधायक मुकीम की तरफ से सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था. इसमें उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस की हार का जिक्र किया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने लिखा था, 'सिलसिलेवार गलत फैसले, नेतृत्व के गलत फैसले और गलत हाथों में जिम्मेदारी ने पार्टी को अंदर से कमजोर कर दिया है. इन गलतियों को ठीक करने के बजाए ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें दोहरा रहे हैं और नतीजा पूरे देश के सामने है.'

प्रियंका गांधी वाड्रा को दें बड़ी भूमिका

मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुकीम ने कहा कि वायनाड सांसद प्रियंका गांधी को केंद्रीय नेतृत्व में लाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी और शशि थरूर को भी शीर्ष लीडरशिप में लाने की बात कही है.

