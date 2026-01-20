Advertisement
trendingNow13080445
Hindi Newsदेशमेमोरी लॉस से जूझ रहे राहुल गांधी... भाजपा ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल गांधी... भाजपा ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

Congress: भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ‘मेमोरी लॉस’ से जूझ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में सत्ता का कभी विकेंद्रीकरण नहीं हुआ और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी फैसले 10 जनपथ से होते थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 'मेमोरी लॉस' होने लगी है और गांधी परिवार अब पूरी तरह मानसिक रूप से थक चुका है.

भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना 

अजय आलोक ने सवाल उठाते हुए कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कब किया? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी सारी ताकत कभी 10 जनपथ से बाहर नहीं गई और न ही गांधी परिवार से बाहर जाने दी गई. भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस में फैसले एक ही परिवार के इशारों पर होते रहे हैं. इसके साथ ही अजय आलोक ने भाजपा अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

अजय आलोक ने बताया कि पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था. नामांकन की अवधि खत्म होने के बाद औपचारिक घोषणा की गई कि नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. भाजपा की कार्यप्रणाली पर बोलते हुए अजय आलोक ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से संरचित और अनुशासित है, जहां हर फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है. उन्होंने कहा कि किसी और का नामांकन न होना यह दिखाता है कि पार्टी आपसी सहमति से आगे बढ़ती है. इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि प्रस्तावक बने. कुल 37 सेट प्रस्तावकों के थे.

ये भी पढ़ें: मैं कार्यकर्ता और आप मेरे बॉस... नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बोले पीएम मोदी

 

अजय आलोक ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल रहे. अजय आलोक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए, जहां पार्टी अध्यक्ष या तो एक ही परिवार से आता है या फिर उसी परिवार की इच्छा के अनुसार चुना जाता है. अजय आलोक ने एक ओर गांधी परिवार पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया. वहीं दूसरी ओर भाजपा को लोकतांत्रिक और सहमति आधारित पार्टी बताते हुए उसकी संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BJPcongress

Trending news

BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
First Owl Census
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
Mumbai mayor
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
bus terminals
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
'मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को नहीं दिया ...' गवर्नर ने विधानसभा से किया वॉकआउट
Tamil Nadu Assembly
'मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को नहीं दिया ...' गवर्नर ने विधानसभा से किया वॉकआउट
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
Bengaluru
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
maharastra politics
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
DGP रामचंद्र राव हुए निलंबित, अश्लील वीडियो मामले में हुई कार्रवाई
K Ramachandra Rao Viral Videos
DGP रामचंद्र राव हुए निलंबित, अश्लील वीडियो मामले में हुई कार्रवाई