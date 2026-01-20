'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल गांधी... भाजपा ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 'मेमोरी लॉस' होने लगी है और गांधी परिवार अब पूरी तरह मानसिक रूप से थक चुका है.

भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

अजय आलोक ने सवाल उठाते हुए कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कब किया? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी सारी ताकत कभी 10 जनपथ से बाहर नहीं गई और न ही गांधी परिवार से बाहर जाने दी गई. भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस में फैसले एक ही परिवार के इशारों पर होते रहे हैं. इसके साथ ही अजय आलोक ने भाजपा अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी.

अजय आलोक ने बताया कि पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था. नामांकन की अवधि खत्म होने के बाद औपचारिक घोषणा की गई कि नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. भाजपा की कार्यप्रणाली पर बोलते हुए अजय आलोक ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से संरचित और अनुशासित है, जहां हर फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है. उन्होंने कहा कि किसी और का नामांकन न होना यह दिखाता है कि पार्टी आपसी सहमति से आगे बढ़ती है. इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि प्रस्तावक बने. कुल 37 सेट प्रस्तावकों के थे.

अजय आलोक ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल रहे. अजय आलोक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए, जहां पार्टी अध्यक्ष या तो एक ही परिवार से आता है या फिर उसी परिवार की इच्छा के अनुसार चुना जाता है. अजय आलोक ने एक ओर गांधी परिवार पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया. वहीं दूसरी ओर भाजपा को लोकतांत्रिक और सहमति आधारित पार्टी बताते हुए उसकी संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया.