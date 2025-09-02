वोट चोर कांग्रेस के भीतर ही, पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर वोटर फ्रॉड का सनसनीखेज आरोप लगाया है. बीजेपी का कहना है कि पवन खेड़ा के पास दो वोटर कार्ड है. इसके साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. जानें पूरी बात.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर वोटर फ्रॉड का सनसनीखेज आरोप लगाया है. BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी (EPIC नंबर) हैं. यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(2) का उल्लंघन है, जो किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में वोट देने से रोकता है. भंडारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए.
पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप
प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी देशभर में दूसरों को 'नकली' और 'चोर' कहते फिर रहे हैं, लेकिन असली चोरी तो कांग्रेस के भीतर हो रही है." उन्होंने पवन खेड़ा के दो वोटर आईडी होने का दावा करते हुए इसे "वोटर फ्रॉड का रैकेट" करार दिया. भंडारी ने पूछा, "क्या राहुल गांधी इस धांधली पर चुप रहकर अपने करीबी को बचा रहे हैं?"
सोनिया गांधी का पुराना मामला
BJP प्रवक्ता ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि 1980 में, जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तब भी उनका नाम वोटर लिस्ट में था. भंडारी ने सवाल किया, "राहुल गांधी इस पर अब तक क्यों खामोश हैं? क्या कांग्रेस का इतिहास वोटर धांधली से भरा है?"
राहुल गांधी पर हमला
भंडारी ने राहुल गांधी को "सबसे बड़ा चोर" कहकर तंज कसा और पूछा, "क्या राहुल जी अब स्वीकार करेंगे कि उनके करीबी पवन खेड़ा वोटर फ्रॉड में लिप्त हैं?" उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को गलत कामों में भी संरक्षण देती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है.
कानूनी कार्रवाई की मांग
BJP ने मांग की कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच करे. भंडारी ने कहा, "दो वोटर आईडी रखना गैरकानूनी है. जनता को सच जानने का हक है." उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी को उनके अपराध का सबूत बताया.कांग्रेस की ओर से जवाब नहीं (इनपुट आईएएनएस से)
