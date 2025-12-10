Advertisement
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस, बीजेपी ने खड़े किए सवाल

Rahul Gandhi Germany Tour: शीतकालीन सत्र के दौरान ही राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जाएंगे. जिसे लेकर सियासी तकरार छिड़ गई है. बीजेपी ने उनके दौरे पर तंज कसते हुए ये बात कही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 10, 2025, 11:15 AM IST
BJP Targets Rahul Gandhi: सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा है. सत्र के दौरान पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखी जा रही है. इसी बीच खबर है कि पार्लियामेंट सेशन के बीच में राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जाएंगे, राहुल गांधी के इस दौरे से पहले नया पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो गया है. उनके दौरे से पहले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उनपर निशाना साधा है और उन्हें विदेश नायक कहा है. साथ ही उनका मजाक उड़ाया है. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा. 

राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में एक बड़े इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इवेंट में शामिल होने वाले हैं, जहां वे पूरे यूरोप के IOC लीडर्स से मिलेंगे. X पर शेयर की गई एक पोस्ट में, शहज़ाद पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं! विदेश दौरे पर जा रहे हैं! पार्लियामेंट 19 दिसंबर तक चलेगी लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल गांधी 15-20 दिसंबर तक जर्मनी जाएंगे! राहुल LoP हैं - टूरिज्म के लीडर, बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश में थे और फिर जंगल सफारी में थे. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान भी इसी तरह बाहर थे. वहीं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राहुल गांधी के दौरे पर बोलते हुए कहा कि गंभीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान गायब रहते हैं, देश से ज्यादा विदेश में राहुल गांधी रहते हैं, जब सदन में रहेंगे तभी बोलेंगे विदेश घूमेंगे तो कैसे बोलेंगे.

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) ने इस दौरे को पार्टी के ग्लोबल एंगेजमेंट को मजबूत करने के मकसद से एक अहम आउटरीच पहल बताया है. IOC ने घोषणा की कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, जहां पूरे यूरोप में IOC चैप्टर्स के प्रेसिडेंट NRI मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की आइडियोलॉजिकल पहुंच बढ़ाने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे. IOC ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट औसाफ खान ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन गांधी को होस्ट करके "ऑनर" महसूस कर रहा है, उन्होंने सैम पित्रोदा और डॉ. आरती कृष्णा जैसे सीनियर लीडर्स की मौजूदगी पर भी ध्यान दिया.

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के X पोस्ट में लिखा था हमें लोकसभा में विपक्ष के लीडर और मेंबर राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो 17 दिसंबर, 2025 को बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे. यह इवेंट पूरे यूरोप से इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के सभी प्रेसिडेंट को एक साथ लाएगा, जिससे  राहुल गांधी के साथ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म मिलेगा, खासकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, NRI मुद्दों पर और यह पता लगाने पर कि IOC पार्टी से ज़्यादा लोगों को जोड़ने और इसकी आइडियोलॉजी को फैलाने में कैसे अहम भूमिका निभा सकता है. (ANI)

