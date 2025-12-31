TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा

TamilNadu Elections 2026: बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने तमिलगम थालाई निमिर तमिलनिन पयानाम(TTNTP) नामक अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2025 में की थी. इस अभियान के तहत राज्यभर में सार्वजनिक सभाएं, आम लोगों से बातचीत और बाइक रैलियां आयोजित की गई हैं. बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नैनार नागेंथरन के नेतृत्व में यह यात्रा जनवरी 2026 तक पूरी होगी. इस दौरान पार्टी ने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और शासन में असफलताओं का आरोप लगाया है.

तीन महीने में 12,000 किलोमीटर

वहीं, एआईएडीएमके के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने मक्कलै काप्पोम, तमिलगथै मीट्टोम अभियान पूरी किया है. यह यात्रा तीन महीने में 12,000 किलोमीटर तय करते हुए 234 निर्वाचन क्षेत्रों और 175 बैठकों में पहुंची है. इस दौरान AIADMK ने भी DMK सरकार पर जनता की अनदेखी और योजनाओं में कमी का आरोप लगाया है. पलानीस्वामी ने जनता से वादा किया कि उनकी पार्टी लोगों की सुरक्षा और तमिलनाडु के विकास के लिए काम करेगी.

पियूष गोयल ने लिया जायजा

केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री अमित शाह जनवरी में तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं. इस दौरे में वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके पहले, चुनाव प्रभारी पियूष गोयल और अन्य पार्टी नेताओं ने तमिलनाडु का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है. बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन राज्य में सीटों के बंटवारे और मतदाताओं के बीच संगठन मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है.

इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने MNREGA जैसी योजनाओं को कमजोर किया है. उनका कहना है कि इसने महिलाओं को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाएं उठा रही थीं. स्टालिन ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने महिलाओं और आम जनता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और वे इसे आगे बढ़ाएंगे.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी ने स्टालिन के आरोपों को चुनावी राजनीतिक चाल बताया है. उनका कहना है कि डीएमके सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है और जनता को भटकाने के लिए झूठे वादे कर रही है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में जनता के सामने दोनों पार्टियों के विकास और योजनाओं का मुकाबला होगा। यह चुनाव राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है और जनता के मतों से तय होगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी.

