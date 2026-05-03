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Hindi Newsदेश4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया बड़ा खेला! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज, ममता के एक कदम से मचा हड़कंप, 6 अफसर सस्पेंड!

4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'बड़ा खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज, ममता के एक कदम से मचा हड़कंप, 6 अफसर सस्पेंड!

West Bengal Election: 4 मई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल में 'खेला' शुरू हो गया है! बिधाननगर का एक कॉलेज के सामने बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ता आमने-सामने आए, झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया, मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय बल को आना पड़ा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 07:47 AM IST
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4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'बड़ा खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज, ममता के एक कदम से मचा हड़कंप, 6 अफसर सस्पेंड!

Mamata Banerjee Strong Room Controversy: पश्चिम बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव नतीजों से ठीक 24 घंटे पहले सियासी पारा उबाल पर है. बिधाननगर के स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर छिड़ा विवाद अब एक गहरा होता जा रहा है. आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्ट्रॉन्ग रूम में एंट्री के लिए नियमों को किनारे रखा गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लेते हुए 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. आज 3 तारीख है, यानी फैसले की घड़ी से एक दिन पहले बीजेपी ने पूरे राज्य में मोर्चा खोल दिया है. 

इसी बीच शनिार को बिधाननगर कॉलेज के सामने BJP के टेंट पर तृणमूल का झंडा लगाने को लेकर तनाव भड़क उठा. यह घटना शनिवार शाम को हुई, जब तृणमूल और BJP, दोनों ही गुटों ने कॉलेज के सामने अपने-अपने टेंट लगाए. BJP ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने BJP के टेंट पर अपना झंडा लगा दिया था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी शुरू हो गई; जिसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे.

महिला कार्यकर्ताओं ने लिया बड़ा फैसला

2026 के बंगाल चुनाव के बाद स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर TMC-BJP के बीच तनातनी, पार्टी कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24 घंटे का धरना-पहरा देने का फैसला लिया है. यह फैसला ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों और स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश के दावों के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

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6 अधिकारी हुए सस्पेंड

बिधाननगरमें स्ट्रांग रूम विवाद में बीजेपी नेता डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने आरोप लगाया है कि तय समय से पहले ही स्ट्रांग रूम को कई बार अवैध रूप से खोला गया. बीजेपी के मुताबिक, डिप्टी मजिस्ट्रेट गौतम मंडल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी, इसके बाद ही चुनाव आयोग ने उन्हें और 5 दूसरे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है. 

सीसीटीवी फुटेज में भी यह बात सामने आई है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों को तोड़ते हुए स्ट्रांग रूम में बार-बार आवाजाही की गई. डॉ. मुखोपाध्याय ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलेत हुए कहा कि उनका पूरा करियर झूठ पर आधारित है. बीजेपी नेता ने दावा किया कि 4 मई को ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के दो कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे तैनात रहेंगे जिससे मतगणना से पहले किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश न रहे.

(ये भी पढ़ेंः ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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West Bengal Election 2026Mamata Banerjee Strong Room Controversy

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