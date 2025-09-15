बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा? संबंधों का जिक्र कर बांध रहे RSS की 'तारीफों के पुल'

BJP Top Leaders Praises RSS: गुरुवार (11 सितंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ऑर्टिकल में RSS चीफ मोहन भागवत की जमकर तारीफ की है. इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में भी आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि संघ से जुड़ा होना कोई नकारात्मक बात नहीं है. वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें कार्यक्षेत्र की सीमा को 75 वर्ष तक सीमित होने को लेकर कहा था कि जब तक आप काम करने की अवस्था में हैं तब तक आपको काम करते रहना चाहिए.

पीएम मोदी का ऑर्टिकल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में राष्ट्र सेवा के लिए संघ की प्रशंसा करने के एक महीने से भी कम समय में ही आ गया है. बीजेपी के शीर्ष नेताओं और संघ दोनों तरफ से आने वाले ये बयान पिछले साल के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से तनाव की खबरों के बाद अब वो सार्वजनिक मंच पर अपने मातृ संगठन को स्नेह देने की कोशिश कर रही है. आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जन्मदिन पर लिखा गया पीएम मोदी का ये लेख बीजेपी-आरएसएस संबंधों में बदलाव देने वाला इशारा है.

लोकसभा चुनाव में दिखा था जेपी नड्डा के बयान का असर

लोकसभा चुनाव से पहले अब से एक साल पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्स्प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब आरएसएस की संगठनात्मक ताकत पर निर्भर नहीं है. जेपी नड्डा के इस बयान के बाद संघ के पदाधिकारियों के भीतर बेचैनी पैदा होनी शुरू हो गई. इसके साथ ही दोनों संगठनों के बीच बने हुए संतुलन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे. लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नड्डा के इस बयान से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा ये उसी का परिणाम है कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ा.

हरियाणा-महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों से रिश्ते मधुर होने के संकेत मिले

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के कुछ सप्ताहके बाद ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राष्ट्र को किए गए संबोधन में कहा, 'एक सच्चा सेवक काम करते हुए मर्यादा बनाए रखता है. वह अपना काम करता है लेकिन अनासक्त रहता है. इसमें कोई अहंकार नहीं है कि मैंने ऐसा कर दिया. ऐसा शख्स ही सेवक कहलाने के योग्य है.' मोहन भागवत के इस बयान को बीजेपी नेतृत्व के लिए एक संदेश के तौर पर देखा गया. ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने सुलह के लिए आंतरिक प्रयास किए थे. इसके बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में संगठन समर्थित चुनाव प्रबंधन के दम पर बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की. इस जीत ने ये संकेत दिया कि एक बार फिर से परिवार के रिश्ते मधुर हो गए हैं.

ये एक पारिवारिक मामला है

वहीं आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएसएस और सत्तारूढ़ दल के बीच संबंधों में खटास की बातों को एक सिरे से नकार दिया और कहा ये एक पारिवारिक मामला है. मोहन भागवत ने पिछले महीने एक व्याख्यानमाला के उद्घाटन में कहा था कि संघ स्वयंसेवकों को तैयार करता है जो धीरे-धीरे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं. इसके बावजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव अधर में लटके हुए हैं. मोहन भागवत ने व्याख्यान के दौरान ये सुझाव दिया कि संघ को किसी निर्णय को लेने में इतनी देर नहीं लगती है. अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं, यही वजह है कि हाल के सप्ताहों में बीजेपी नेतृ्त्व द्वारा संघ की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना जरूरी है.

11 साल में पहली बार पीएम मोदी ने की तारीफ

स्वतंत्रता दिवस के दिन सत्ता में आने के 11 सालों के बाद पहली बार वो मौका सामने आया था जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ की हो. पीएम मोदी ने कहा था, 'राष्ट्र सेवा के इसके सौ वर्ष इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण और गौरवशाली पृष्ठ रहे हैं. व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ, अनगिनत स्वयंसेवकों ने पिछले 100 वर्षों से मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है. सेवा, समर्पण, संगठन और अद्वितीय अनुशासन इसकी पहचान रहे हैं… आरएसएस एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है.'

