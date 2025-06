'अदृश्य, अनसुना... कांग्रेस हाईकमान एक 'भूत' है', मल्लिकार्जुन खड़गे पर भाजपा ने क्यों की ये टिप्पणी?

Kranataka Politics News: जब भी कांग्रेस किसी संकट का सामना करती है, तब आमतौर पर मीडिया के सामने दो तरह के नेता दिखाई देते हैं. एक जो खुलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरे जो हर सवाल का जवाब पार्टी के 'हाई कमान' पर छोड़ देते हैं. कांग्रेस नेताओं के लिए यह आम बात है कि वे फैसलों की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा करें, तो कई और सवाल खड़े हो जाते हैं. खास तौर पर उनकी इस तरह की टिप्पणियों से अक्सर भाजपा के इस आरोप को बल मिलता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ही पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं.

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच जब सोमवार को पत्रकारों ने खड़गे से स्थिति साफ करने को कहा, तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय कहा कि इस पर फैसला पार्टी हाईकमान लेगा. खड़गे की तरफ से आई इस प्रतिक्रया पर न सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, बल्कि कांग्रेस में फैसले को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़गे के बयान पर निशाना साधा है.

'कांग्रेस में हाईकमान वास्तव में कौन हैं?'

भाजपा के बेंगलुरु दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या समेत कई लीडरों को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि, 'कांग्रेस में हाईकमान वास्तव में कौन हैं? सूर्या ने खड़गे पर तंज करते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि कांग्रेस हाईकमान एक 'भूत' की तरह है, क्योंकि यह 'अदृश्य, अनसुना, लेकिन हमेशा महसूस किया जाता है.' उन्होंने कहा, 'यहां तक ​​कि कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्हें लोग हाईकमान समझते थे, वे भी इसका नाम फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि यह वे नहीं हैं.'

The Congress High Command is like a ghost. It is unseen, unheard, but always felt. Even the Congress President, who people thought is the high command, whispers its name and says it’s not him.

So eerie! https://t.co/GpcdHWQbSs

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) June 30, 2025