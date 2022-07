BJP National Executive Meeting: राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जुटे दिग्गज, बीजेपी ने KCR पर साधा निशाना

Hyderabad BJP National Executive Meeting Held: हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है. इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं. इस दौरान जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियों का उल्लेख किया. वहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की सेवा के लिए महिलाओं और सहायता प्राप्त युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर में किया काम

समृति ईरानी ने कहा कि केसीआर की पार्टी के लिए राजनीति शायद एक सर्कस है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह सामाजिक मुक्ति और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है. बंगाल और केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. जबकि, जम्मू-कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों का सामना किया जो भारत को तोड़ना चाहते थे.

Telangana CM KCR just not insulted an individual but also an institution. He jeopardised integrity of the constitution. Politics maybe a circus for KCR's party, but for BJP workers it is a medium for social emancipation and nation-building: Union min Smriti Irani in Hyderabad pic.twitter.com/eiVzHeyMJ1

— ANI (@ANI) July 2, 2022