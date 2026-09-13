/2029 से पहले 21 राज्यों में UCC! अमित शाह के ऐलान के पीछे क्या है BJP का बड़ा कानूनी-राजनीतिक रोडमैप?

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्म होती दिख रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य सामने रखा है. शाह के इस ऐलान के बाद अब चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं है कि किन राज्यों में UCC लागू होगा, बल्कि यह भी सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे सरकार की रणनीति क्या है.
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का रुख पहले से ज्यादा स्पष्ट हुआ है. अब पार्टी इसे NDA शासित राज्यों तक विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. हालांकि, हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं. ऐसे में सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था लागू करना आसान नहीं होगा. 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में 2029 से पहले UCC लागू करने का लक्ष्य अपने आप में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता को अपने प्रमुख वैचारिक मुद्दों में शामिल करती रही है. इसलिए चुनाव से पहले इसे कई राज्यों में लागू करना पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा सकता है.
समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद यह सवाल चर्चा में है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सरकारें बड़ी संख्या में राज्यों में UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं. UCC का सीधा मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था हो. अभी इन मामलों में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग कानून और प्रथाएं लागू होती हैं.
UCC बीजेपी के प्रमुख वैचारिक मुद्दों में रहा है. पार्टी लंबे समय से इसे देश में समान नागरिक अधिकारों और एक समान कानूनी व्यवस्था से जोड़कर देखती रही है. अब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इसे लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा तेज है. उत्तराखंड पहले ही UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है. इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठती रही है.
21 राज्यों का आंकड़ा सामने आने के बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में खास दिलचस्पी है. हालांकि हर राज्य में UCC लागू करने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होगी. किसी राज्य को पहले कानून का मसौदा तैयार करना होगा. उसके बाद कानूनी जांच, राजनीतिक सहमति और विधानसभा की प्रक्रिया से गुजरना होगा. कुछ मामलों में केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र से जुड़े सवाल भी सामने आ सकते हैं. यानी सिर्फ राजनीतिक घोषणा के आधार पर किसी राज्य में तुरंत UCC लागू नहीं हो सकता. इसके लिए लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया जरूरी होगी.
UCC का मुद्दा सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है. इसका सीधा राजनीतिक असर भी हो सकता है. बीजेपी इसे समानता और एक समान कानून के मुद्दे के तौर पर पेश कर सकती है. वहीं विपक्ष की ओर से इसके प्रावधानों और सामाजिक प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं. 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर कई राज्यों में UCC लागू होता है, तो बीजेपी के लिए यह उसके पुराने प्रमुख मुद्दों में से एक को जमीन पर उतारने की उपलब्धि के तौर पर सामने आ सकता है.
UCC पर सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कानून बनाना नहीं, बल्कि उसे समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच स्वीकार्य बनाना होगी. विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे विषय सीधे लोगों के निजी जीवन से जुड़े हैं. इसलिए किसी भी नए कानून को लेकर सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और अलग-अलग समुदायों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी. सरकार के सामने यह भी चुनौती होगी कि UCC को लेकर उठने वाली आपत्तियों का कानूनी और संवैधानिक आधार पर जवाब दिया जाए.
अगर 2029 से पहले बड़ी संख्या में राज्यों में UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो इसे बीजेपी के व्यापक कानूनी और राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा माना जाएगा.
पहले राज्यों में कानून बनाना, उसके अनुभव के आधार पर आगे की कमियां दूर करना और फिर देशभर में समान नागरिक कानून की बहस को मजबूत करना इस रणनीति का संभावित हिस्सा हो सकता है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 21 राज्यों का लक्ष्य कितना व्यावहारिक है और कितने राज्य वास्तव में तय समयसीमा के भीतर कानून लागू कर पाते हैं. अमित शाह के बयान ने इस बहस को जरूर फिर से केंद्र में ला दिया है. अब नजर उन राज्यों पर होगी जहां सरकारें UCC को लेकर अगला कदम उठाती हैं.
देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने का सवाल सिर्फ कानून और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है. शादी के लिए कौन से नियम होंगे, तलाक लेने की प्रक्रिया कैसे बदलेगी, बच्चों की कस्टडी से जुड़े फैसले किस आधार पर होंगे और माता-पिता की संपत्ति में बेटे-बेटी का अधिकार कैसे तय होगा, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं. अलग-अलग धर्मों में अभी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को लेकर अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं. यूसीसी का मूल विचार इन मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने का है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यूसीसी लागू होता है, तो आम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तव में क्या बदलेगा और किन नियमों का असर सीधे उनकी शादी, रिश्तों और संपत्ति पर पड़ेगा?