Advertisement
trendingNow13088307
Hindi Newsदेशपरेड में आए, राष्ट्रपति के निमंत्रण में भी गए, लेकिन गणतंत्र दिवस पर राहुल ने ऐसा क्या किया; जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार

परेड में आए, राष्ट्रपति के निमंत्रण में भी गए, लेकिन गणतंत्र दिवस पर राहुल ने ऐसा क्या किया; जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार

गणतंत्र दिवस की परेड के बाद राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान राहुल गांधी ने असमिया दुपट्टा को पनने से इनकार कर दिया. अब इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने भुना लिया है. बीजेपी कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परेड में आए, राष्ट्रपति के निमंत्रण में भी गए, लेकिन गणतंत्र दिवस पर राहुल ने ऐसा क्या किया; जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार

BJP Vs Congress: सोमवार को पूरे में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से बनाया गया. दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड निकली, जिसमें भारत की ताकत का आभास दुनिया को हुआ. हालांकि, गणतंत्र दिवस समारोह में भव्यता और उमंग के साथ-साथ राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिली. ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच  असम में होने वाले चुनावों से जुड़े एक मुद्दे पर जमकर राजनीतिक विवाद देखने को मिला. पूरा मुद्दा गमोसा सो जुड़ा था. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

दरअसल, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया. इसमें सभी वीआईपी मेहमान शामिल हुए. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी मेहमानों को पारंपरिक असमिया दुपट्टा पहनाया गया. हालांकि, राहुल गांधी ने इस असमिया दुपट्टा को पनने से इनकार कर दिया. अब इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और इसे पूर्वोत्तर का अपमान बताया. वहीं, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने  इसे वास्तविक सर्वोच्च नेता का रवैया बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की. अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है.

गमोसा को लेकर बीजेपी Vs कांग्रेस 

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की तस्वीरों को साझा करते हुए हमला बोलना शुरू किया, इसके बाद कांग्रेस ने भी भी करारा जवाब दिया. कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहाकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पटका नहीं पहना था. वहीं, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस कृत्य को अत्यंत असंवेदनशील करार दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता का पारंपरिक पटका न पहनने का फैसला क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अनादर को दर्शाता है. 

बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना 

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद के इस फैसले को शर्मनाक करार दिया है. उन्होंने लिखा कि शर्मनाक! राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का अपमान किया है और हमारे माननीय राष्ट्रपति का भी अनादर किया है. उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तक, सभी ने सम्मान और गर्व के साथ पटका पहना.  

कांग्रेस ने शेयर की राजनाथ सिंह की तस्वीर 

गौरतलब  है कि जैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू किया, कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली. कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को करारा जवाब दिया. कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बीजेपी के आरोप का खंडन करते हुए राजनाथ सिंह की एक तस्वीर को साझा किया. इस तस्वीर को शेयर करने के साथ कांग्रेस ने पूछा कि  क्या असम के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से पटका न पहनने के लिए माफी मांगने की भी मांग करेंगे. या सत्ता विरोधी लहर से निपटने की आपकी पूरी रणनीति ऐसे बेतुके मुद्दों को उठाना है? इस दौरान खेड़ा ने दोनों नेताओं को टैग भी किया. 

यह भी पढ़ें: सोनिया से सब खुश तो राहुल गांधी ने क्या गलती कर दी? कांग्रेस छोड़ने वालों का दर्द अलग है

कहां से शुरू हुआ विवाद? 

उल्लेखनीय है कि ये पूरा विवाद गणतंत्र दिवस के परेड में सीटिंग व्यस्था के बाद शुरू हुआ. कांग्रेस की ओर से एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि गया कि बीजेपी ने लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्य सभा में विपक्ष के  मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करते हुए उनको तीसरी पंक्ति में बैठाया. कांग्रेस के कई नेताओं ने तस्वीरें साझा कर कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से प्रोटोकॉल के मापदंडो का पालन नहीं किया गया. 

बीजेपी ने किया पलटवार

हालांकि, कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पर संवैधानिक मानदंडों से ऊपर अधिकार और अहंकार के साथ-साथ परिवार और पद को रखने का आरोप लगाया. बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बैठने की व्यवस्था एक निर्धारित प्रारूप के अनुसार होती है. राहुल गांधी के आसपास या पीछे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी बैठे देखे जा सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि राहुल को लगता है कि वो भारत के मालिक हैं. वे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में क्यों नहीं आते हैं. उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो कहां थे? मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों नहीं आए थे? बीजेपी की ओर से कहा गया कि गणतंत्र दिवस पर बैठने की व्यवस्था को भी राजनीतिक रंग देना कांग्रेस के लिए शर्मनाक है. राहुल गांधी एक बेईमान राजनेता हैं, जो राष्ट्रीय हित से ऊपर राजनीति को चुनते हैं. 

यह भी पढ़ें: मंदिर सिर्फ चुनाव तक? राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Congress vs BJPRepublic Day

Trending news

गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट