अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है BJP, मनीष सिसोदिया का गंभीर आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है. मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. दिल्ली पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को भी हिरासत में ले लिया है.

CM @ArvindKejriwal's HOUSE ATTACKED BY BJP!

SECURITY BARRIERS BROKEN

CCTVs CAMERAS BROKEN

GATE VANDALISED

WITH FULL SUPPORT FROM BJP'S DELHI POLICE

Stunned by AAP's victory in Punjab, is BJP trying to kill Arvind Kejriwal ji? #BJPKeGunde pic.twitter.com/DlVffXT5nN

— AAP (@AamAadmiParty) March 30, 2022