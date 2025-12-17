गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड मामले पर खरगे ने BJP को घेरा

Advertisement
Mallikarjun Kharge: नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे (बीजेपी) यह राजनीतिक बदले की भावना से कर रहे हैं. यह मामला सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है.

Dec 17, 2025, 10:47 AM IST
National Herald Case: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है. खरगे ने कहा कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसका मुख्य उद्देश्य गांधी परिवार को परेशान करना है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है फिर भी इसे एक साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है.

हम फैसले का करते है स्वागत: खरगे

खरगे ने पार्टी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि हमारा नारा है 'सत्यमेव जयते' और कांग्रेस इस मामले में अदालत के फैसले का स्वागत करती है. उनके अनुसार, कांग्रेस इस मामले में सच के साथ खड़ी रहेगी और इसे राजनीतिक साजिश के रूप में ही देखा जाएगा. 

ED की छवि हुई खराब: डीके शिवकुमार

इस बीच, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के आंदोलन के दौरान शुरू किया था. मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि उन्होंने मुझे अभी तक FIR की कॉपी क्यों नहीं दी है. आज प्रवर्तन निदेशालय की छवि खराब हुई है.

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दिल्ली अदालत द्वारा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे. दिल्ली अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए खुर्शीद ने कांग्रेस नेताओं पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा था कि हमारे नेताओं पर ये सभी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा था कि इस फैसले ने इस मुद्दे पर पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे रुख को सही साबित किया है. उन्होंने इस घटनाक्रम को बड़ी राहत और मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी को बधाई देते हुए कहा था कि मैं मनु सिंहवी को बधाई देता हूं. वे इस मामले पर शुरू से काम कर रहे हैं और कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने अच्छा परिणाम हासिल किया है. बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कथित तौर पर एक निजी कंपनी के जरिए सार्वजनिक धन का गबन किया. हालांकि कांग्रेस ने हमेशा इन आरोपों को नकारा है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया है.

