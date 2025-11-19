बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव की शिवसेना

अभी-अभी बिहार में जो दुर्दशा हुई है, कांग्रेस लगता है वो भूल गई. कांग्रेस कभी-कभी अति आत्मविश्वास में बह जाती है. हरियाणा के चुनाव में हार मिली, महाराष्ट्र में हारे, बिहार चुनाव में हारे... देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है वहां उसे पराजय मिलती है. बीजेपी की आंधी में डूब जाओगे... कांग्रेस को चुभने वाली ये लाइनें भाजपा की तरफ से नहीं, उसके अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कही गई हैं. शिवसेना (यूबीटी) के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने जिस तरह से कांग्रेस को सुनाया, वैसा तो 'अपने' नहीं कहते. दरअसल, बिहार चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में एकला चलो रे की राह पकड़ी, उससे गठबंधन में सब गड्ड-मड्ड हो गया है.

कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है. इस पर आनंद दुबे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी है... लेकिन महाराष्ट्र में जीतते हुए हार गई. क्यों? असमन्वय. नाना पटोले लगातार अहंकार से भरे रहे. उद्धव ठाकरे जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिया. अब सुन रहे हैं कि जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं वे अपने बल की बात कर रहे हैं. अरे भैया, तुम्हारी पार्टी है तुम स्वयं बल से लड़ो या दस बल से लड़ो. चाहे दल बल के साथ लड़ो इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क इस पर पड़ता है कि जब हम भाजपा को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं तब आप उसको कमजोर करना क्यों चाहते हैं.

कांग्रेस की नाव में छेद है...

दुबे ने आगे कोसते हुए कहा कि ये जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं बीच-बीच में अति उत्साहित हो जाते हैं. उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी नाव में छेद है. बीच समंदर में जाकर डूब जाएंगे. कम से कम हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैय्या पार हो जाएगी. मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार शिवसेना जीत रही है तो कुछ काम तो हमने किया होगा ना. कुछ नाम तो हमने कमाया होगा. हमारे नाव पर बैठोगे तो पार हो जाओगे. (पूरा बयान सुनिए)

कांग्रेस... कहां डूब जाओगे पता नहीं चलेगा

उन्होंने कहा कि वरना बीजेपी के तूफान और बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए हम कहते हैं कि बड़े-बुजुर्गों की बातों पर ध्यान देना चाहिए. बडे़-बुजुर्ग कह गए हैं कि जब आंधी-तूफान आए तो बैठ जाना चाहिए. ये कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा है. कांग्रेस कह रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आने से उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे, बिहार में कौन सी मनसे थी? बिहार में तो आरजेडी के साथ होकर भी कांग्रेस 61 में से 6 पर ही रही. मुंबई में तो लगता है कि 2 - 4 सीटों पर रह जाएगी.

