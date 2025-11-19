Advertisement
trendingNow13009732
Hindi Newsदेश

बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव की शिवसेना

महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों का खेमा एकजुट नहीं दिख रहा है. कांग्रेस पर अब उद्धव की पार्टी ही भड़क गई है. उनके प्रवक्ता जी कांग्रेस को चुभने वाली भाषा बोल रहे हैं. यहां तक बोल गए कि बीजेपी की आंधी में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव की शिवसेना

अभी-अभी बिहार में जो दुर्दशा हुई है, कांग्रेस लगता है वो भूल गई. कांग्रेस कभी-कभी अति आत्मविश्वास में बह जाती है. हरियाणा के चुनाव में हार मिली, महाराष्ट्र में हारे, बिहार चुनाव में हारे... देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है वहां उसे पराजय मिलती है. बीजेपी की आंधी में डूब जाओगे... कांग्रेस को चुभने वाली ये लाइनें भाजपा की तरफ से नहीं, उसके अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कही गई हैं. शिवसेना (यूबीटी) के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने जिस तरह से कांग्रेस को सुनाया, वैसा तो 'अपने' नहीं कहते. दरअसल, बिहार चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में एकला चलो रे की राह पकड़ी, उससे गठबंधन में सब गड्ड-मड्ड हो गया है. 

कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है. इस पर आनंद दुबे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी है... लेकिन महाराष्ट्र में जीतते हुए हार गई. क्यों? असमन्वय. नाना पटोले लगातार अहंकार से भरे रहे. उद्धव ठाकरे जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिया. अब सुन रहे हैं कि जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं वे अपने बल की बात कर रहे हैं. अरे भैया, तुम्हारी पार्टी है तुम स्वयं बल से लड़ो या दस बल से लड़ो. चाहे दल बल के साथ लड़ो इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क इस पर पड़ता है कि जब हम भाजपा को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं तब आप उसको कमजोर करना क्यों चाहते हैं. 

कांग्रेस की नाव में छेद है...

Add Zee News as a Preferred Source

दुबे ने आगे कोसते हुए कहा कि ये जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं बीच-बीच में अति उत्साहित हो जाते हैं. उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी नाव में छेद है. बीच समंदर में जाकर डूब जाएंगे. कम से कम हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैय्या पार हो जाएगी. मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार शिवसेना जीत रही है तो कुछ काम तो हमने किया होगा ना. कुछ नाम तो हमने कमाया होगा. हमारे नाव पर बैठोगे तो पार हो जाओगे. (पूरा बयान सुनिए)

कांग्रेस... कहां डूब जाओगे पता नहीं चलेगा

उन्होंने कहा कि वरना बीजेपी के तूफान और बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए हम कहते हैं कि बड़े-बुजुर्गों की बातों पर ध्यान देना चाहिए. बडे़-बुजुर्ग कह गए हैं कि जब आंधी-तूफान आए तो बैठ जाना चाहिए. ये कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा है. कांग्रेस कह रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आने से उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे, बिहार में कौन सी मनसे थी? बिहार में तो आरजेडी के साथ होकर भी कांग्रेस 61 में से 6 पर ही रही. मुंबई में तो लगता है कि 2 - 4 सीटों पर रह जाएगी. 

पढ़ें: महाराष्ट्र में अलग खेला ! एक आशंका के चलते अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में भी पैदा हो गई दरार

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

BMC Election 2025

Trending news

बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड