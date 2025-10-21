Advertisement
Hindi Newsदेश

बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी

BJP West Bengal: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट ने  SIR की संभावित घोषणा को देखते अपने बूथ स्तर के एजेंटों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 21, 2025, 03:08 PM IST
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) की संभावित घोषणा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट ने अपने बूथ स्तर के एजेंटों (BLAs) को खासतौर पर अलर्ट रहने का आदेश दिया है. पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों पर खास ध्यान देने को कहा है, जहां साल 2011 से अब तक वोटरों की संख्या में 40 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. भाजपा के एक राज्य समिति सदस्य ने बताया कि BLAs को SIR प्रक्रिया के दौरान उन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है, जहां मतदाता संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है. 

मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 

राज्य समिति सदस्य ने कहा,' सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र में 15 सालों में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकार्य होती है. कुछ विशेष मामलों में यह 40 प्रतिशत तक भी हो सकती है, लेकिन इससे अधिक वृद्धि चिंताजनक है.' उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है. ऐसे क्षेत्रों की सूची पार्टी ने तैयार कर ली है और संबंधित BLAs को सौंप दी गई है.  

ये भी पढ़ें- बॉर्डर पर इस साल नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास',  BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई  

भाजपा ने दिया आदेश 

भाजपा ने अपने एजेंटों को राज्य के चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग करने की ट्रेनिंग दी है ताकि SIR प्रक्रिया के दौरान फर्जी, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें. साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी चुनाव अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता की जाती है, तो उसकी सूचना तुरंत पार्टी की राज्य समिति और संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को दी जाए. राज्य समिति सदस्य ने कहा,' अगर कोई अधिकारी जानबूझकर अनियमितता करता है, तो पार्टी इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के कार्यालय तक ले जाएगी.'  

ये भी पढ़ें- हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, मात्र 27 साल में शहीद होकर इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल   

 

SIR प्रक्रिया का उद्देश्य

SIR प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करना है, लेकिन भाजपा का मानना है कि कुछ क्षेत्रों में मतदाता संख्या में असामान्य वृद्धि राजनीतिक लाभ के लिए की गई हेराफेरी का संकेत हो सकती है. इसलिए पार्टी ने अपने BLAs को सक्रिय भूमिका निभाने और हर स्तर पर निगरानी रखने को कहा है. इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, जहां भाजपा राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी का मानना है कि वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है.  

FAQ 

SIR क्या है? 

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, मतदाता सूची की गहन समीक्षा प्रक्रिया है।

भाजपा ने BLAs को क्या निर्देश दिए हैं? 

उन क्षेत्रों में सतर्क रहने को कहा है जहां 2011 से मतदाता संख्या में 40% से अधिक वृद्धि हुई है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

