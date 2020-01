पश्चिम बंगाल: बीजेपी प्रमुख ने कहा- 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में घुसे, हम उन्हें...

पश्चिम बंगाल: राज्य बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, '2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किया है. इनमें एक करोड़ पश्चिम बंगाल में हैं और एक करोड़ पूरे भारत में फैल गए हैं.'

घोष ने कहा, 'हम किसी भी बांग्लादेशी मुस्लिम को यहां रहने की इजाजत नहीं देंगे. अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे हटा दिया जाएगा.'

Dilip Ghosh, BJP West Bengal Chief: 2 crore Bangladeshi Muslim infiltrators have entered India; 1 crore are in West Bengal & 1 crore have spread across the country. We will not allow any Bangladeshi Muslim to stay here. If their names are in voters' list then it will be removed. pic.twitter.com/abYAHzdPNX

