नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, जिन्होंने पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम?

Nagrota By Election Results 2025: जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 2 सीटों (नगरोटा और बडगाम) पर हुए उपचुनावों में नेशनल कांफ्रेंस पिछड़ गई है. नगरोटा विधानसभा सीट से भाजपा की देवयानी राणा ने शानदार जीत हासिल करते हुए पेंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह को हराया है. वहीं इस सीट से नेशनल कांफ्रेंस की शमीम बेगम तीसरे नंपर पर रहीं. 11वें और आखिरी राउंड की गिनती तक देवयानी राणा का 42350 वोट मिले, जबकि पेंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह को 17703 वोट मिले. इस हिसाब से देवयानी राणा ने 24647 वोटों के बड़े मार्जन के साथ जीत दर्ज की.

नगरोटा सीट – उम्मीदवारों का परिणाम उम्मीदवार पार्टी स्टेटस वोट वोट अंतर देवयानी राणा BJP Won 42,350 +24,647 हर्ष देव सिंह JKNPP Lost 17,703 -24,647 शमीम बेगम JKNC Lost 10,872 -31,478

कौन हैं देवयानी राणी?

देवयानी राणा नगरोटा के दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भतीजी हैं. पिछले साल अक्टूबर में अपने पिता के निधन के बाद देवयानी राणा राजनीति में एक्टिव हुईं. उन्हें जनवरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जम्मू-कश्मीर उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था. राणा ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की है.

पिता की मौत के बाद संभाला मोर्चा

तीन भाई-बहनों (दो बहन और एक भाई) में सबसे बड़ी हैं और वह एक कारोबारी भी हैं. पिता के निधन के बाद से वह उनके निर्वाचन क्षेत्र का नियमित दौरा करती रही हैं और उन्हें इस सीट की संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था. दो बार विधायक रहे देवेंद्र सिंह राणा पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और जम्मू में पार्टी का प्रमुख चेहरा माने जाते थे, जिन्हें अक्सर 'जम्मू की आवाज' कहा जाता था. धारा-370 के विरोध में गुपकार घोषणापत्र गठबंधन (PAGD) के तहत कश्मीरी पार्टियों - जिनमें उनकी अपनी पार्टी भी शामिल थी - के एकजुट होने के बाद उन्होंने 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया था.