ममता बनर्जी से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ

West Bengal Muslim Dominated Seats: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों पर भी जबरदस्त जीत हासिल की है. मुस्लिम बहुल जिलों की तरफ देखें तो- मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में भारतीय जनता पार्टी को 2021 के चुनावों की तुलना में इस बार शानदार बढ़त मिली है, हालांकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में TMC ने भाजपा पर अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले में भाजपा को इन जिलों में 10 सीटें ज्यादा मिली हैं.

पश्चिम बंगाल के नतीजें के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में कुल 43 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है या जिले की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है. इन 43 सीटों में से TMC ने 20 सीटें जीतीं, भाजपा ने 18 सीटें और अन्य पार्टियों ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है.

मुर्शिदाबाद, कुल विधानसभा- सीटें 22

2021 में TMC ने मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से 20 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिली थीं.

2026 में टीएमसी को सिर्फ नौ सीटें पर जीत मिली, 2021 में जीती गई शेष 11 सीटों में से छह भाजपा को, दो-दो सीटें कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को और एक सीट सीपीआई (एम) को मिली.

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मालदा, कुल विधानसभा सीटें- 12

2021 के चुनावों में मालदा जिले में टीएमसी ने आठ सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के हिस्से में चार सीटें आई थीं.

2026 में मालदा जिले में टीएमसी की सीटें घटकर 6 रह गईं और भाजपा दो सीटें बढ़कर 6 हो गईं.

उत्तर दिनाजपुर, कुल विधानसभा सीटें-9

2021 के चुनावों में उत्तर दिनाजपुर से टीएमसी ने इन 9 सीटों में से सात सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने दो सीटें जीतीं.

2026 भाजपा ने उन दो सीटों को बरकरार रखा और टीएमसी के हिस्से वाली दो और सीटों पर कब्जा कर लिया.

20 फीसद मुस्लिम वोटर वाली सीटों पर आंकड़े और बदले

इसके अलावा कुछ और ऐसी सीटों की तरफ नजर डालें, जहां 20 फीसद तक मुस्लिम आबादी है, तो भाजपा की जीत का अंतर और बड़ा हो जाता है. पश्चिम बंगाल में 153 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 20 फीसद के करीब है. यहां पर TMC को 2021 में 94 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 59 सीटों पर. हालांकि 2026 में ममता बनर्जी की पार्टी TMC को इन्हीं सीटों 94 की बजाए सिर्फ 15 सीटों पर जीत मिली और भाजपा को 138 सीटों पर.