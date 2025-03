Telangana MLC Election Results: 'हिंदुओं ने कांग्रेस को दिया रमजान का तोहफा', कांग्रेस के गढ़ में खिला कमल

तेलंगाना विधानसभा परिषद के चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्‍याशित रूप से सफलता हासिल की है. उसने तीन सीटों पर हुए चुनावों में दो पर कामयाबी हासिल की. तीन एमएलसी सीट में से दो पर जीत कांग्रेस शासित राज्य में भाजपा के लिए एक नैतिक बढ़त के रूप में सामने आई है. पार्टी ने तीनों सीट के लिए उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ा. बीआरएस चुनाव से दूर रही.

भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत की सराहना करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री और भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने कहा कि यह जीत युवाओं और शिक्षकों की जीत है, जिन्होंने कांग्रेस को उसके विफल शासन और उनकी चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहने के कारण निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है.

किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को मैदान में उतारा और बहुत खर्च किया, इसके बावजूद वे करीमनगर स्नातक सीट को बरकरार नहीं रख सके. यह परिणाम कांग्रेस को एक कड़ा संदेश देता है, जो लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में आई थी.’’

राज्य के 13 जिलों, 43 विधानसभा सीटों और छह संसदीय क्षेत्रों तथा 270 मंडलों में हुए चुनावों के साथ यह जीत महत्वपूर्ण है और तेलंगाना में भाजपा की बढ़ती ताकत को दर्शाती है.

उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर रही है. उन्होंने तेलंगाना के लोगों, खासकर शिक्षकों और युवाओं को ‘‘भाजपा की विकासात्मक राजनीति’’ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया.

करीमनगर से लोकसभा सदस्य एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि ईवीएम पर संदेह जताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब जवाब देना चाहिए क्योंकि तीन एमएलसी सीट के लिए हुए चुनाव में मतपत्र का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव का नतीजा कांग्रेस के लिए सबक है जो एक खास वर्ग का समर्थन कर रही है.

उनके कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में संजय कुमार के हवाले से कहा गया, ‘‘यह हिंदू समाज द्वारा कांग्रेस को दिया गया रमजान का तोहफा है.’’

3 सीटों के चुनावी नतीजे

गौरतलब है कि मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों तथा वारंगल-खम्मम-नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वरीयता मतदान प्रणाली के तहत चुनाव हुए. यानी एक स्‍नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए. इनमें करीमनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा समर्थित चौधरी अंजी रेड्डी ने कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को 5,000 से अधिक मतों से हराया.

इसी तरह भाजपा समर्थित मलका कोमारैया ने करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की तथा निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगिली (शिक्षक संघ द्वारा समर्थित) वारंगल-खम्मम-नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रहे.

पीएम मोदी ने सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा को 'अभूतपूर्व समर्थन' देने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया और बड़ी लगन के साथ लोगों के बीच काम करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की. मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मैं तेलंगाना के लोगों को एमएलसी चुनाव में इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई." उन्होंने कहा, ''मुझे गर्व है कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत परिश्रम के साथ लोगों के बीच काम कर रहे हैं."

