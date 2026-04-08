बंगाल में पीएम मोदी की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला भाजपा कार्यकर्ता का शव

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है. इस बीच यहां के पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में बुधवार ( 8 अप्रैल 2026) की शाम भाजपा के एक कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया. बता दें कि यह हादसा भाजपा की मेगा चुनावी रैली से 24 घंटे से भी कम समय पहले देखने को मिला है. पीएम मोदी कल इस रैली को संबोधित करने वाले हैं.

भाजपा कार्यकर्ता की मौत

बताया जा रहा है कि मृत भाजपा कार्यकर्ता की पहचान महादेव बिस्वास के रूप में हुई है. उनका शव शाम को हल्दिया के बालूघाटा क्षेत्र में हल्दी नदी के किनारे से बरामद किया गया. कार्यकर्ता का शरीर खून से लथपथ था और उस पर कई चोटों के निशान थे. उसकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक के परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह हत्या का मामला है.

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हत्या से जोड़ा मामला

बताया जा रहा है कि मृतक भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार ( 7 अप्रैल 2026) शाम से लापता था. उसकी पत्नी के मुताबिक वह शाम को काम पर जाने के लिए घर से निकलने के बाद वापस घर नहीं लौटा. पत्नी ने कहा,'मुझे पूरा यकीन है कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है. उसका गला सूजा हुआ है. उसके अंगों पर गंभीर चोट के निशान हैं .'स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने भी घटना को सुनियोजित हत्या का मामला बताया है. एक स्थानीय भाजपा नेता के मुताबिक महादेव भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे.

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भाजपा का आरोप

नेता ने कहा कि बंगाल में पूर्वी मिदनापुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है. ऐसे में क्षेत्र में तनाव पैदा करने के लिए यह साजिश रची गई थी. महादेव भी इसी साजिश का शिकार बने. हालांकि, तृणमूल काग्रेस (TMC) का कहना है कि इस घटना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है. TMC के एक नेता ने कहा कि इसपर भी संदेह है कि वह व्यक्ति भाजपा का था भी या नहीं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.