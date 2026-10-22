/घर में घुसे बदमाश, पास से मारी गोली; बंगाल के मालदा में BJP कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या

पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक-बहुल मालदा जिले में बदमाशों ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी.यह घटना बुधवार रात की है. मृतक की पहचान समीर घोष के रूप में हुई है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा,'हत्यारों के एक ग्रुप ने पहले समीर घोष की बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद उसे पास से गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की खबर मिलने के बाद बुधवार रात जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस घटना में शामिल लोगों की जांच की जा रही है.पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
समीर घोष के परिवार वालों ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े स्थानीय बदमाशों पर हत्या के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है. परिवार वालों का कहना है कि समीर घोष बीजेपी से जुड़े थे. इसी कारण उन्हें निशाना बनाया गया. हालांकि, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने आरोपों से इनकार किया है.
इस घटना के बाद इलाके में बहुत ज्यादा तनाव है. पता चला है कि यह घटना बुधवार रात मालदा जिले के इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन के रामकेली इलाके में हुई. आरोप है कि जब लोग मूर्ति विसर्जन में बिजी थे, तभी कुछ लोग समीर घोष के घर में घुस गए.
परिवार वालों का आरोप है कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समीर घोष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया. उसके बाद, उसकी मौत पक्की करने के लिए उसे पास से गोली भी मारी गई.
मृतक के भाई ने कहा कि समीर को बीजेपी से जुड़े होने की वजह से लंबे समय से अलग-अलग तरह से धमकियां मिल रही थीं. उन्हें इलाका छोड़ने के लिए भी कहा गया था. लेकिन, डर के मारे वह घर से बाहर नहीं निकला. यह घटना विजयादशमी पर हुई.
मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय समीर घर पर अकेला था. बदमाशों ने उसी मौके का फायदा उठाया और घर में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. सभी आरोपियों के तृणमूल कांग्रेस से संबंध हैं. इस हत्या की योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी.