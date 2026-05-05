बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत, TMC पर आरोप

BJP Worker Murder: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में सालों बाद भाजपा ने TMC को शिकस्त देते हुए राज्य में बड़ी जीत हासिल की है. इस दौरान पार्टी की जीत पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला. आरोप है कि TMC ने इस विजय जुलूस पर हमला किया, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसके चलते सेंट्रल फोर्स वहां मौजूद है.

भाजपा कार्यकर्ता पर हमला

न्यूटाउन बालीगुड़ी इलाके में विजय जुलूस के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. अस्पताल ले जाते समय कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना के बाद से इलाके में बेहद ज्यादा तनाव बताया जा रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टेक्नोसिटी पुलिस मौके पर मौजूद है. मृतक युवक की पहचान मधु मंडल के रूप में हुई है. आरोप है कि लोकल लीडर कमल मंडल को उनकी टीम ने पीटा और गुस्साई भीड़ ने उनके घर में तोड़फोड़ की.