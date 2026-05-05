Advertisement
trendingNow13206030
Hindi Newsदेशबंगाल में नहीं रुक रहा रक्तचरित्र, BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत, TMC पर आरोप

बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत, TMC पर आरोप

BJP Worker Killed In West Bengal: पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का जश्न मना रहे कुछ कार्यकर्ताओं के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. बता दें कि पार्टी का विजय जुलूस निकाल रहे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 05, 2026, 06:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत, TMC पर आरोप

BJP Worker Murder: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में सालों बाद भाजपा ने TMC को शिकस्त देते हुए राज्य में बड़ी जीत हासिल की है. इस दौरान पार्टी की जीत पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला. आरोप है कि TMC ने इस विजय जुलूस पर हमला किया, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसके चलते सेंट्रल फोर्स वहां मौजूद है.  

भाजपा कार्यकर्ता पर हमला 

न्यूटाउन बालीगुड़ी इलाके में विजय जुलूस के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. अस्पताल ले जाते समय कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना के बाद से इलाके में बेहद ज्यादा तनाव बताया जा रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टेक्नोसिटी पुलिस मौके पर मौजूद है. मृतक युवक की पहचान मधु मंडल के रूप में हुई है. आरोप है कि लोकल लीडर कमल मंडल को उनकी टीम ने पीटा और गुस्साई भीड़ ने उनके घर में तोड़फोड़ की. 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

ममता बनर्जी से पहले कौन-कौन मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं इस्तीफा देने से इनकार, जानें
mamata banerjee resignation
ममता बनर्जी से पहले कौन-कौन मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं इस्तीफा देने से इनकार, जानें
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
kalbaishakhi
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
Honey production
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
Mamata Banerjee
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
Indigo Airlines
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
Bengal Election Results 2026
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
Beyt Dwarka
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी
Mamata Banerjee
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी
क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला पर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC का तंज
. Supreme Court
क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला पर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC का तंज
तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह
West Bengal
तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह