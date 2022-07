Maharashtra New CM: खुशी भी गम भी! उद्धव सरकार जाने पर नाचे BJP कार्यकर्ता, फडणवीस के CM न बनने से नाराज

BJP Workers Sad After Fadnavis Not Becoming CM: महाराष्ट्र (Maharashtra) में एकनाथ शिंदे सरकार बन चुकी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शिवसेना (Shiv Sena) के बागी गुट को समर्थन दिया है. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) राज्य के सीएम बन चुके हैं. जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार के महाराष्ट्र से जाने की बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है, वो जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एक खेमा इस बात से नाराज भी है कि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री नहीं बने.

फडणवीस के सीएम नहीं बनने से बीजेपी कार्यकर्ता दुखी

महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर आज (शुक्रवार को) बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर महिला और पुरुष कार्यकर्ता नाचते दिखे. हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ जहां जश्न है तो वहीं बीजेपी के एक खेमे में देवेंद्र फडणवीस के सीएम नहीं बनने से लोगो में नाराजगी है.

शरद पवार कर चुके हैं ये टिप्पणी

गौरतलब है कि शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री हैं. शरद पवार टिप्पणी कर चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करते हुए खुश नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया.

क्या सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे फडणवीस?

जान लें कि गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया था, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई थी कि वो उपमुख्यमंत्री बनेंगे. फडणवीस ने कहा था कि वह सरकार का हिस्सा नहीं होंगे. लेकिन बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने कहा कि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बनेंगे. फिर गुरुवार शाम को जब एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली तो उनके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

शरद पवार ने गुरुवार को कहा, ‘मुझे लगता है कि फडणवीस ने खुशी से नंबर दो का स्थान स्वीकार नहीं किया है. उनके चेहरे के भाव ने सब कुछ बयां कर दिया.’ उन्होंने आगे कहा कि वह नागपुर से हैं और उन्होंने एक 'स्वयंसेवक' के रूप में काम किया है और वहां, जब कोई आदेश आता है, तो उसका पालन करना पड़ता है. शरद पवार ने कहा कि फडणवीस ने इस 'संस्कार' के कारण एक कनिष्ठ पद स्वीकार किया होगा.

LIVE TV