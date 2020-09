बिहार में भिड़ंत: BJP कार्यकर्ताओं पर 'जाप' कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप

पटना: बिहार (Bihar) में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दो दलों के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जन अधिकार पार्टी (जाप) के कार्यकर्ताओं को लाठियों से जमकर पीटने का आरोप लगा है.

जाप कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश

बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जवाबी हमला बोल दिया और जाप कार्यकर्ताओं को लाठियों से जमकर पीटा.

पुलिस तमाशबीन बनी रही

बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठियां भांजी और चुन चुन कर जाप कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया. पुलिसकर्मी इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत करते दिखे, लेकिन वो कड़ाई से हिंसा पर काबू पाने में विफल रहे.

वीडियो देखें:

Bihar: BJP workers beat up workers of Pappu Yadav's Jan Adhikar Party (JAP) as the two groups clash in Patna.

The brawl took place after JAP workers tried to enter BJP office in protest against recent #FarmBills. pic.twitter.com/xDNGFbcp2t

— ANI (@ANI) September 25, 2020