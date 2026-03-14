PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन, किससे नाराज हुए नेता?

PM Modi West Bengal Tour: पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई हो गया है. पीएम मोदी भी आज कोलकाता दौरे पर रहेंगे. यहां पर पीएम प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देंगे. ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा होगी, इससे पहले ब्रिगेड ग्राउंड के ठीक बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ा हंगामा किया है. लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की. उनका आरोप है कि पुलिस बैग लेकर अंदर जाने से मना कर रही है इससे नाराज होकर कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं.

अपडेट जारी है...