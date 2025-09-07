भाजपा कार्यकर्ता न झुकेंगे, न डरेंगे... TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल; CM ममता से कही ये बात

TMC: भाजपा ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक अब्दुर रहीम बॉक्सी पर उनके कथित एसिड अटैक वाले बयान को लेकर निशाना साधा. बता दें ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल के एक भाजपा विधायक के लिए की गई थी. टिप्पणी में बॉक्सी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक भाजपा विधायक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों के एक वर्ग को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बताया. मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि मैं उनके गले में इस तरह तेजाब डालूंगा कि उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी. उन्होंने लोगों से भाजपा का बहिष्कार करने और पार्टी के झंडे फाड़ने का भी आह्वान किया.

भाजपा कार्यकर्ता न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे: प्रदीप भंडारी

इस बीच राज्य भाजपा प्रवक्ता तुषार कांति घोष ने मालतीपुर विधायक के भाषण का एक वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि सुनिए टीएमसी का आतंकवादी नेता अब्दुर रहीम क्या कह रहा है। वह खुलेआम भाजपा विधायकों पर तेजाब से हमले की धमकी दे रहे हैं. शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवादियों का सफाया करती है.

इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए बंगाल के लोगों को धमकाना चाहती है, जो घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के प्रति उनके समर्थन को उजागर करते हैं. मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि वह जो चाहें कर सकती हैं. भाजपा कार्यकर्ता न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के विकास के दृष्टिकोण पर विश्वास है.

बता दें कि ये यह टिप्पणी भाजपा विधायक शंकर घोष पर की गई थी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं. गुरुवार को घोष और चार अन्य भाजपा विधायकों को भाजपा शासित राज्यों सहित कई राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों के हमले पर चर्चा के लिए बुलाए गए विशेष सत्र को बार-बार बाधित करने के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था. पश्चिम बंगाल में मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सत्ता में चौथी बार वापसी की कोशिश करेगी.