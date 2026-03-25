पश्चिम बंगाल में 'राम बनाम वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता बनर्जी का किला ढहाएगा भाजपा का एक्स फैक्टर?

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है. पिछली बार की थोड़ी कामयाबी से आगे निकलकर भगवा दल इस बार परचम लहराना चाहता है. उसे पता है कि टीएमसी के कट्टर वोटर को तोड़ पाना मुश्किल है, ऐसे में भाजपा ने 'एक्स फैक्टर' पर फोकस किया है. बंगाल में ये एक्स फैक्टर कोई और नहीं, लेफ्ट वोट बैंक है. जी हां, ये लेफ्ट वोटर अपनी वैचारिक पार्टी के कमजोर होने के बाद से कन्फ्यूज हैं. उनके कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हैं. जमीन पर यह वामपंथी वोट बैंक भाजपा की तरफ मुड़ा तो, बड़ा फायदा हो सकता है. पिछली बार भी कुछ प्रतिशत वोट मिले थे.

ऐसे में, भाजपा ने लेफ्ट के एक-एक छोटे कार्यकर्ता से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है. घर-घर लेफ्ट विचारधारा वाले परिवारों से मिलने का सिलसिला चल रहा है. पार्टी के रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं कि अगर लेफ्ट के कार्यकर्ता और वोटर बिना शोर किए गए भाजपा को समर्थन देते हैं तो, यह एक्स फैक्टर साबित हो सकता है. लेफ्ट का यह वोट बैंक भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का दम रखता है.

लेफ्ट कार्यकर्ताओं को ढूंढ रही भाजपा !

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- हां, लेफ्ट के ऐसे कार्यकर्ता, जो पार्टी से असंतुष्ट या निराश हैं और राज्य की तरक्की के लिए मूड बदल सकते हैं.

- ऐसे लेफ्ट के नेता, जो सक्रिय राजनीति से दूर चले गए हैं और बदले माहौल में कुछ अच्छा फील कर रहे हैं.

- इनकी पहचान कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए भेजा जा रहा है.

- लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर भाजपा को वोट देने के लिए कहा जा रहा है.

- जनता के बीच चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, यह व्यक्ति केंद्रित संपर्क लेफ्ट वोट बैंक को साधने के लिए है.

पार्टी अध्यक्ष का नारा

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने लेफ्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपनी विचारधारा को मानते रहें, लेकिन राज्य के हित में भाजपा को वोट दीजिए. भाजपा के नेता नारा दे रहे हैं- दिल में रखिए विचारधारा, वोट लेकिन भाजपा को ही. भाजपा की कोशिश विपक्षी वोटों को जहां तक संभव हो, एकजुट करने की है.

टीएमसी Up, लेफ्ट Down और भाजपा...

असल में जैसे-जैसे बंगाल में टीएमसी का कद बढ़ने लगा, लेफ्ट का पतन शुरू हो गया. 'लाल' वोटर 'भगवा' को मौन समर्थन देने लगे. हालांकि, संख्या कम थी लेकिन फायदा तो हुआ ही.

- 2014 लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का वोट शेयर 30 प्रतिशत के करीब था, जो 2019 में आकर 8 प्रतिशत के करीब रह गया.

- भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 2019 लोकसभा चुनाव के समय 17 से 40 प्रतिशत पहुंच गया.

- पिछले विधानसभा चुनाव में हाल यह रहा कि लेफ्ट पार्टी खाता नहीं खोल सकी. वहीं, भाजपा ने टीएमसी को चुनौती देते हुए 77 सीटें निकाल लीं.

- साफ है विपक्षी वोटर टीएमसी के सामने भाजपा को एक विकल्प के तौर पर देखा तो गेम बदल सकता है. हालांकि, वोट में कितना तब्दील होगा, नतीजा उस पर निर्भर करेगा.

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