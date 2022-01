चुनाव में किस पार्टी को करेंगे सपोर्ट? BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election) से पहले राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करने और ज्यादा से ज्यादा संगठनों का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही हैं. इस बीच भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष नरेश टिकैत (Naresh Tikait) ने ऐलान किया है कि उनका संगठन विधान सभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देगा?

दरअसल कल (17 जनवरी को) केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान (Sanjeev Balyan) ने नरेश टिकैत (Naresh Tikait) से मुलाकात की थी. दोनों की साथ में बैठे हुए फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. हालांकि पहले ये कहा गया था कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत का हाल जानने के लिए उनके घर गए थे. अब सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा?

विधान सभा चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी को सपाोर्ट करने के सवाल पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि मेरे कंधे की सर्जरी हुई है. केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मेरा हाल जानने के लिए आए थे. हमारा सपोर्ट मांगने के लिए सभी पार्टियां आती हैं लेकिन हम इस बार किसी का समर्थन नहीं करेंगे.

I had undergone a surgery following a shoulder fracture. (Union Minister) Sanjeev Balyan had come here to inquire about my wellbeing... Every party is seeking support, but we will not support anyone this time: BKU president Naresh Tikait (17.01)

