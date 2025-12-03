हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम; हाथ खाली

Jammu Kashmir news: दिन के समय की खोजों के दौरान भालू का पता नहीं चल पाता, लेकिन रात के समय यह उन क्षेत्रों में घुस जाता है और सीसीटीवी में कैद हो जाता है. वन्यजीव अधिकारी इसे सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है.
Black bears created panic in J&K: श्रीनगर के बाहरी इलाकों में लोग एक काले भालू के चलते दहशत में हैं. करीब दस दिन की तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है. ये काला भालू, जिसे पहली बार 25 नवंबर को डलगेट के पास देखा गया था, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लगातार सात दिन सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद अब तक उसका पता नहीं चल सका है. इस भालू की दहशत से निगीन, हबक और हज़रतबल के लोग डरे हुए हैं. भालू कई बार रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पानी की जगहों पर देखा गया, उसकी हरकतें अलग-अलग जगहों पर रिपोर्ट की गईं जो CCTV कैमरों में कैद हो गईं.
भालू को सबसे पहले डलगेट इलाके के पास, साथ ही 25 नवंबर को नेहरू पार्क और शंकराचार्य हिल इलाके के पास देखा गया था.26 नवंबर को यह हजरतबल में कश्मीर यूनिवर्सिटी (UoK) कैंपस की तरफ़ बढ़ा, जहां इसे गर्ल्स हॉस्टल एरिया के पास देखा गया. CCTV फुटेज में आवारा कुत्तों द्वारा पीछा किए जाने से पहले यह एक दीवार पर चढ़कर हॉस्टल कंपाउंड में घुसता हुआ दिखा.
दहशत बरकरार
यह पुष्टि की गई कि भालू यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर चला गया है. हालांकि 29 नवंबर को भालू पास के नगीन इलाके में एक घर में दाखिल होते देखा गया. 30 नवंबर को कनीतार-हब्बाक इलाके में कई बार भालू को देखे जाने की सूचना मिली थी, जिससे भयभीत निवासियों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की थी.
1 दिसंबर को, भालू को सौरा क्षेत्र में एसकेआईएमएस अस्पताल परिसर के अंदर देखा गया था, जहां उसे सीसीटीवी में कैद किया गया था. वन्यजीव टीमों ने तुरंत पूरे इलाके में एक बड़ा जाल बिछाया, लेकिन भालू का कहीं सुराग नहीं मिला. इसी तरह से 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात नगीन क्षेत्र के पास एक जलाशय में भालू की हलचल देखी गई थी.
दिन के समय की खोजों के दौरान भालू का पता नहीं चल पाया, लेकिन रात के समय यह उन क्षेत्रों में घुस जाता है और सीसीटीवी में कैद हो जाता है. वन्यजीव अधिकारी इसे सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है.
बचाव दलों ने बड़े जाल लगाए हैं वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शहरी इलाकों में भालुओं की बढ़ती मौजूदगी अक्सर जंगलों की कटाई और आसानी से मिलने वाले खाने के सोर्स, जैसे कचरा, और बगीचों में गिरे फल, की वजह से होती है, जो उन्हें अपनी ओर खींचते हैं.
एडवायजरी जारी
भालूओं से मिलने और रिस्क कम करने के लिए, वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट ने लोगों को एडवायजरी जारी की है. प्रशासन ने कहा है कि स्थानीय रहवासियों को सलाह दी जाती है कि वो सूनसान या जंगली इलाकों में जाने से बचें, खासकर सुबह और शाम के समय बाहर न निकलें. अपने घर के बाहर कचरा, पालतू जानवरों का खाना या दूसरी ऐसी चीज़ें न छोड़ें जो भालू को अपनी ओर खींच सकती हैं. कम दिखने वाली जगहों पर चलते समय शोर करें ताकि भालू चौंक न जाए. एडवायजरी में ये भी लिखा है कि अगर आपका सामना किसी भालू से हो जाए, तो शांत रहें. भागें नहीं या अचानक कोई हरकत न करें. धीरे-धीरे पीछे हटें और खुद को जितना हो सके बड़ा दिखाएं.
