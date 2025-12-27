Advertisement
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल

Jammu and Kashmir News: विशेषज्ञों का सुझाव है कि देर से बर्फबारी और गर्म सर्दियों के तापमान और साल के इस समय जंगल में प्राकृतिक भोजन की अनुपलब्धता ने भालुओं की घड़ी को बाधित कर दिया है और हिमालयी काले भालू अपने सामान्य हाइबरनेशन में नहीं जा रहे हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:21 PM IST
Srinagar news: श्रीनगर इलाके में फिर से काले भालू देखे जाने के बाद निगीन, हजरतबल और सदरबल के लोग हाई अलर्ट पर हैं. जबकि इस महीने की शुरुआत में 6 दिसंबर को निगीन (बोटा बाग) इलाके में एक छोटे भालू को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया था. भालुओं को आखिरी बार 24 दिसंबर और 25 दिसंबर की रात को देखा गया था, जब लोगों ने बताया कि एक भालू NIT श्रीनगर कैंपस और निगीन इलाके के पास घूम रहा था. लगातार भालू देखे जाने की वजह से दर्जनों लोग अंधेरा होने के बाद घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं. 

कहां दिखे भालू ?
कश्मीर यूनिवर्सिटी और NIT कैंपस के लिए रात के समय के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट चौबीसों घंटे अलर्ट पर है, लेकिन उस इलाके के लोग डिपार्टमेंट की कार्रवाई से नाराज और असंतुष्ट लग रहे हैं और तुरंत कार्रवाई चाहते हैं. गुलाम कादिर ने कहा 'हमें अपने बच्चों का बहुत डर लगता है, शाम होने के बाद हम घरों से बाहर नहीं निकलते, पूरी रात कुत्ते भौंकते रहते हैं, वाइल्डलाइफ वाले लोग ढूंढ रहे हैं. उनके पास पिंजरे भी हैं लेकिन आज दूसरा दिन है. कभी कहते हैं कि भालू नगीन में है, कभी कहते हैं कि यहां है. इन झाड़ियों की वजह से हम डरे हुए हैं. पहले भालू हजरतबल में था, लेकिन दिक्कत उन झाड़ियों की है'. अब्दुल अजीज नाम के एक और स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि 4-5 भालू यहां घूम रहे हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी रक्षा करें. हम वाइल्डलाइफ वालों को बुलाते हैं लेकिन वे नहीं आते, भालू शाम से सुबह तक इस घास में छिपा रहता है. कोई बाहर नहीं निकलता, कोई हलचल नहीं होती, हम डरे हुए हैं, हम सरकार से मदद की गुजारिश करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए बस इन भालुओं से बचा लें'. 

तीन जगह पिंजरा 
इससे पहले भी नवंबर के बीच में, निगीन झील के पास एक भालू को पकड़ने के बाद 11 दिन का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ था. पकड़े जाने के बावजूद, अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निगरानी जारी रहनी चाहिए क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहले देखा गया दूसरा भालू अभी भी पकड़ा नहीं गया है.स्थानीय पुलिस की मदद से वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट की टीमों को निगीन और सदरबल इलाकों में फिर से तैनात किया गया है. वे फिलहाल रिहायशी बगीचों और बागों में जानवर की हरकतों पर नजर रखने के लिए थर्मल नाइट विजन ड्रोन और नाइट-विज़न कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं. बाकी बचे भालुओं को फंसाने के लिए सदरबल, हजरतबल और निगीन इलाके के आसपास रणनीतिक रूप से अतिरिक्त पिंजरे लगाए गए हैं.

जंगलों में कम खाना 
फिदा हुसैन वाइल्डलाइफ रेंजर ने कहा, 'मैंने आपको पहले भी बताया था कि वे दो हैं, एक को हमने पिंजरे में बंद कर दिया है और इसके लिए हमने पिंजरे लगाए हैं. वह आम तौर पर कुछ घरों में आता है, हमने उनसे कहा है कि अपना कूड़ेदान खाली न करें और हम उन घरों पर ट्रैंक्विलाइज़र के साथ नजर रखेंगे, जैसे ही वह आएगा, उसे बेहोश किया जा सकता है. उनके पास यहां खाने और रहने की जगह है. हम उन्हें जल्द से जल्द बेहोश करने की कोशिश कर रहे हैं. खाने और रहने की जगह के लिए वे जंगल से बाहर आते हैं क्योंकि सर्दियां हैं और जंगल में खाना बहुत कम मिलता है. वे हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का हाइबरनेशन देर से हो रहा है. एक स्टडी है कि मौसम की स्थिति में बदलाव हो रहा है और काले भालू के पास फैट होना चाहिए जो खाने की उपलब्धता पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका वजन वैसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे जंगलों में कम खाना मिला और वह शहरों में आ गया. 

कब दिखे भालू ? 
वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट ने इलाके में घूम रहे बाकी हिमालयी काले भालुओं को पकड़ने के लिए निगीन, सदरबल और हजरतबल इलाकों में अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. NIT श्रीनगर कैंपस, SKIMS सौरा और निगीन और सदरबल के रिहायशी इलाकों सहित अहम जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं. ग्राउंड टीमें चौबीसों घंटे गश्त कर रही हैं, जिसमें रात की निगरानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि भालू रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं. अधिकारी घनी हरियाली और दुर्गम इलाकों को स्कैन करने के लिए थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जानवर के मौजूदा ग्रीन कॉरिडोर रास्तों का पता लगाने के लिए संस्थानों के कैंपस से CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है.24 दिसंबर, SKIMS सौरा अस्पताल के हाई-सिक्योरिटी परिसर में एक भालू CCTV में घूमता हुआ दिखा. 25 दिसंबर को निगीन में NIT श्रीनगर कैंपस के पास भालू देखा गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि शहरी आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है.

घाटी में अलर्ट
जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग ने निवासियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उनसे खासकर सुबह और देर शाम के समय ग्रुप में ही चलने का आग्रह किया गया है. लोगों को भालू का पीछा करने, उसे उकसाने या उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बचाव में हमले का खतरा बढ़ जाता है. स्थिति को खुद संभालने की कोशिश करने के बजाय, किसी भी भालू के दिखने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या वन्यजीव नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करें. घनी आबादी वाले और हाई-प्रोफाइल संस्थागत इलाकों में हिमालयी काले भालुओं के घुसने की घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण श्रीनगर हाई अलर्ट पर है.

एक्सपर्ट क्या बोले?
वन्यजीव विशेषज्ञ इस 'आतंक' का कारण 'प्रकृति की टूटी हुई घड़ी' को मानते हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि देर से बर्फबारी और गर्म सर्दियों के तापमान और साल के इस समय जंगल में प्राकृतिक भोजन की अनुपलब्धता ने भालुओं की घड़ी को बाधित कर दिया है और हिमालयी काले भालू अपने सामान्य हाइबरनेशन में नहीं जा रहे हैं. श्रीनगर में खराब तरीके से प्रबंधित रसोई के कचरे और कूड़े के ढेर आसान भोजन स्रोत प्रदान करते हैं, जो भूखे भालुओं को पास के जंगल के किनारों से शहर के बीचों-बीच खींच लाते हैं. 

यह भी पढ़ें: नए साल से पहले कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश फेल, सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Syed Khalid Hussain

hindi Jammu and Kashmir news

hindi Jammu and Kashmir news
