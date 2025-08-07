कल्लू-कलुआ बुलाकर बचपन से चिढ़ाते थे दोस्त, सुहागरात के वीडियो से दिया 'मारक' जवाब, भौचक्के रह गए लोग!
Advertisement
trendingNow12871558
Hindi Newsजरा हटके

कल्लू-कलुआ बुलाकर बचपन से चिढ़ाते थे दोस्त, सुहागरात के वीडियो से दिया 'मारक' जवाब, भौचक्के रह गए लोग!

Suhagrat Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कंटेट वायरल होता है कि देखने-सुनने वाले लोग भौचक्के रह जाते हैं. इसी कड़ी में एक दूल्हे ने ऐसा कांड किया कि अपनी सुहागरात का वीडियो दोस्तों को भेज दिया. वो वी़डियो जिसने भी देखा, भौचक्का रह गया. अब वही वीडियो वायरल कंटेट बन चुका है. क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीडियो ग्रैब (इंस्टाग्राम)
वीडियो ग्रैब (इंस्टाग्राम)

Suhagrat Ka Video: जवानी की दहलीज पर पहुंचे युवा जोड़ों के सुहाने सपने होते हैं. लड़का हो या लड़की शादी को लेकर कॉन्शियस रहते हैं. किसे जीवन साथी बनाएंगे? कोर्ट मैरिज करेंगे या बैंड बाजा बारात लाकर शादी रचाएंगे या करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग. फिर हनीमून मनाने कहां जाएंगे, एक-एक चीज की अच्छे से तैयारी करते हैं. इसी भूमिका के बीच अगर कोई शख्स अपनी शादी का एलबम और वीडियो दुनिया को दिखाने के बजाए अपनी सुहागरात का वीडियो शेयर करके उसे वायरल कर दे, तो भला इसे आप क्या कहेंगे. मामला थाना-कचहरी तक पहुंच जाएगा. लेकिन इस मामले में क्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वायरल हुआ सुहागरात का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक सुहागरात का वीडियो लोगों के मोबाइल में तैर रहा है. ये वीडियो किसी ने अपराध को अंजाम देकर नहीं बनाया है. दुल्हन की स्पेशल नाइट का वीडियो खुद उसके प्यारे पति ने रिकॉर्ड किया और फिर दोस्तों को पर्सनल और वाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया. जिसने भी वीडियो देखा भौचक्का रह गया. दरअसल वीडियो उस दूल्हे ने बनाया जिसका रंग बहुत काला था और लोग उसे चिढ़ाने के लिए बचपन से कल्लू, कलुआ और कल्लन जैसे शब्दों से बुलाकर बॉडी शेमिंग करते थे.

ऐसे में उसने भी कभी बचपन में कसम खाई होगी कि वो इतनी सुंदर लड़की से शादी करेगा कि उसके दोस्त जलभुनकर राख और खाक हो जाएंगे. चूंकि जो उसने सोचा था, हुआ भी ठीक वैसा इसलिए उसने अपने सभी जानने वालों को बीवी का चेहरा दिखाने के लिए वीडियो बनाकर सेंड टू ऑल कर दिया.

दोस्त भी रह गए दंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपनी सुहागरात के दौरान ब्यूटीफुल वाइफ की खूबसूरती के ऐसे कसीदे पढ़ रहा है मानो किसी इवेंट की लाइव कवरेज यानी रिपोर्टिंग कर रहा हो. वीडियो में शख्स अपनी दुल्हन जो शादी के जोड़े में बिस्तर पर थी उसे बड़े गर्व से दिखाते हुए कहता है, 'देखो! मेरी बीवी कितनी गोरी है, तभी अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में वो नहीं दिखता लेकिन उसकी फेयर स्किन वाली वाइफ दिखाई देती है. ये नजारा लोगों के लिए हंसने की वजह यानी हास्यास्पद और शॉकिंग दोनों रहा. वीडियो में दूल्हा इतना इतराता है कि मानो बचपन में सुनाए गए हर ताने का गिन-गिनकर बदला ले रहा हो.

 

 उसे अपने उन दोस्तों को जवाब देना था, जो उसे पूरे स्कूल-कॉलेज रंग की वजह से ताने देते थे और इस तरह आखिर उसने वो जवाब दे दिया. अब इस वीडियो की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है.

FAQ-

सवाल-वीडियो क्यों सुर्खियों में है?
जवाब- हास्यास्पद है और शॉकिंग दोनों इसलिए.

सवाल- इस वीडियो से क्या पता चलता है?
जवाब- दुनिया 21 सदीं के सबसे एडवांस स्टेज में हैं. सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस जमाने में किसी को कलुआ या कल्लू कहकर बुलाना आज भी बंद नहीं हुआ ये गलत है. इस मानसिकता को बदलने में अभी वक्त लगेगा.

About the Author
author img
श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

video

Trending news

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
;