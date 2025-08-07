कल्लू-कलुआ बुलाकर बचपन से चिढ़ाते थे दोस्त, सुहागरात के वीडियो से दिया 'मारक' जवाब, भौचक्के रह गए लोग!

Suhagrat Ka Video: जवानी की दहलीज पर पहुंचे युवा जोड़ों के सुहाने सपने होते हैं. लड़का हो या लड़की शादी को लेकर कॉन्शियस रहते हैं. किसे जीवन साथी बनाएंगे? कोर्ट मैरिज करेंगे या बैंड बाजा बारात लाकर शादी रचाएंगे या करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग. फिर हनीमून मनाने कहां जाएंगे, एक-एक चीज की अच्छे से तैयारी करते हैं. इसी भूमिका के बीच अगर कोई शख्स अपनी शादी का एलबम और वीडियो दुनिया को दिखाने के बजाए अपनी सुहागरात का वीडियो शेयर करके उसे वायरल कर दे, तो भला इसे आप क्या कहेंगे. मामला थाना-कचहरी तक पहुंच जाएगा. लेकिन इस मामले में क्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वायरल हुआ सुहागरात का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक सुहागरात का वीडियो लोगों के मोबाइल में तैर रहा है. ये वीडियो किसी ने अपराध को अंजाम देकर नहीं बनाया है. दुल्हन की स्पेशल नाइट का वीडियो खुद उसके प्यारे पति ने रिकॉर्ड किया और फिर दोस्तों को पर्सनल और वाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया. जिसने भी वीडियो देखा भौचक्का रह गया. दरअसल वीडियो उस दूल्हे ने बनाया जिसका रंग बहुत काला था और लोग उसे चिढ़ाने के लिए बचपन से कल्लू, कलुआ और कल्लन जैसे शब्दों से बुलाकर बॉडी शेमिंग करते थे.

ऐसे में उसने भी कभी बचपन में कसम खाई होगी कि वो इतनी सुंदर लड़की से शादी करेगा कि उसके दोस्त जलभुनकर राख और खाक हो जाएंगे. चूंकि जो उसने सोचा था, हुआ भी ठीक वैसा इसलिए उसने अपने सभी जानने वालों को बीवी का चेहरा दिखाने के लिए वीडियो बनाकर सेंड टू ऑल कर दिया.

दोस्त भी रह गए दंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपनी सुहागरात के दौरान ब्यूटीफुल वाइफ की खूबसूरती के ऐसे कसीदे पढ़ रहा है मानो किसी इवेंट की लाइव कवरेज यानी रिपोर्टिंग कर रहा हो. वीडियो में शख्स अपनी दुल्हन जो शादी के जोड़े में बिस्तर पर थी उसे बड़े गर्व से दिखाते हुए कहता है, 'देखो! मेरी बीवी कितनी गोरी है, तभी अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में वो नहीं दिखता लेकिन उसकी फेयर स्किन वाली वाइफ दिखाई देती है. ये नजारा लोगों के लिए हंसने की वजह यानी हास्यास्पद और शॉकिंग दोनों रहा. वीडियो में दूल्हा इतना इतराता है कि मानो बचपन में सुनाए गए हर ताने का गिन-गिनकर बदला ले रहा हो.

उसे अपने उन दोस्तों को जवाब देना था, जो उसे पूरे स्कूल-कॉलेज रंग की वजह से ताने देते थे और इस तरह आखिर उसने वो जवाब दे दिया. अब इस वीडियो की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है.

FAQ-

सवाल-वीडियो क्यों सुर्खियों में है?

जवाब- हास्यास्पद है और शॉकिंग दोनों इसलिए.

सवाल- इस वीडियो से क्या पता चलता है?

जवाब- दुनिया 21 सदीं के सबसे एडवांस स्टेज में हैं. सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस जमाने में किसी को कलुआ या कल्लू कहकर बुलाना आज भी बंद नहीं हुआ ये गलत है. इस मानसिकता को बदलने में अभी वक्त लगेगा.