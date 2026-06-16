DNA: सनातन की 'ईश-निंदा' कब तक! पहले कृष्ण, अब महादेव का अपमान; मौलाना जरजिस का फिर विवादित बयान

Maulana Jarjis statement: मौलाना जरजिस ने हाल ही में भगवान कृष्ण को मुस्लिम और पांच वक्त का नमाजी बताया था. अब उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि सावन का महीना आते ही अब महादेव के खिलाफ टिप्पणी की गई है. सावन शुरू हो चुका है. लाखों कांवड़िए जिन महादेव की आराधना के लिए नंगे पांव ही सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं. जिनके दर्शन के लिए शिवालयों में भक्तों की कतारें लगी हैं. जिनकी आराधना करने सनातनी केदारनाथ के दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं. कैलाश मानसरोवर जाते हैं.
हिंदुओं के अराध्य महादेव के बारे में एक मौलाना ने ऐसी-ऐसी बातें कहीं, जिसे आप सुन नहीं सकते और हम आपको पूरी तरह सुना भी नहीं सकते हैं.
लेकिन मौलाना जरजिस के बयान के बाद शिवभक्तों का गुस्सा फूट रहा है. उनके पुतले जलाने के साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है, क्योंकि मौलाना ने एक बार नहीं, बार-बार हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें की हैं. आज आपको मौलाना के खिलाफ संतों और हिंदू संगठनों की नाराजगी भी समझी चाहिए.
ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या जरजिस जैसे लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं. क्यों इनकी जुबान पर लगाम नहीं लगाई जा रही. एक सवाल और उठता है आखिरकार इस मौलाना के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए, इन्हें इतनी हिम्मत कौन दे रहा है कि अगला एक के बाद एक हिंदू देवताओं का अपमान कर रहा है. सच्चाई यही है कि मौलाना के भेष में जरजिस एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर गंभीर अपराधों के आरोप लग चुके हैं.
#DNAमित्रों | पहले कृष्ण, अब महादेव का अपमान...मौलाना जरजिस कहां.. गिरफ्तारी कब?
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— Zee News (@ZeeNews) July 31, 2026
इस मौलाना ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया.
वीडियो बनाकर उस महिला को ब्लैकमेल किया और जान से मारने की धमकी दी.
वर्ष 2016 में जरजिस के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी का मामला दर्ज किया गया.
2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसी केस में जर्जिस को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई.
जैसे ही वो पैरोल पर बाहर आया. उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया.
श्रीकृष्ण को मुस्लिम और 5 वक्त का नमाजी बताने वाले बयान पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई.
पानीपत कोर्ट ने भी इस मामले में मौलाना जर्जिस को नोटिस जारी करके 12 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं.
इटावा, बदायूं, बरेली, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में मौलाना जर्जिस के खिलाफ 10 से 12 मामले दर्ज हैं.
इनमें धमकी और अन्य संगीन धाराओं के मामले भी शामिल हैं.