इंडियन ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका, 3 की मौत; 40 से ज्यादा घायल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बड़ा धमाका हुआ. यहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई थी जिसपर अब काबू पा लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक धमाका दोपहर करीब 3 बजे हुआ जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई. हादसे में 44 कर्मचारी झुलस गए हैं जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है साथ ही तीन लोगों की बुरी तरह झुलसने के बाद मौत भी हो गई है. सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है.

Deeply anguished by the fire in IOC, Haldia.

Three precious lives were lost and my thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. Those injured are being brought to Kolkata through a green corridor. GoWB will extend all assistance to ensure their speedy recovery.

