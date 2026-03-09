Weather News: हे भगवान! क्या होगा? मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी

Mumbai Weather News: उत्तर भारत इस वक्त हीववेव और भयंकर गर्मी की मार झेल रहा है. महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान अभी से 40 डिग्री को पार कर गया है, जिसके बाद यलो अलर्ट जारी करना पड़ा.
India Heatwave Weather News: मार्च का अभी दूसरा ही हफ्ता शुरू हुआ है और अभी से जून जैसी गर्मी पड़ रही है. पूरा उत्तर भारत अभी से त्राहिमाम मचाने लगा है. घरों में पंखे चलने तो शुरू हो ही चुके हैं. कुछ दिन में AC चलाने वाला टाइम भी आ जाएगा. गर्मी से बुरा हाल तो महाराष्ट्र का भी है. मुंबई, ठाणे, पालघर और आस-पास के जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार, 11 मार्च तक गर्मी की चेतावनी जारी की है. सोमवार को मेट्रोपॉलिटन इलाके के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 40°C तक पहुंच गया. यह लेवल मौसम के नॉर्मल से काफी ज्यादा है, क्योंकि धुंधले आसमान और कम से कम बादलों की वजह से दिन में गर्मी और बढ़ गई है.
अपने नए अनुमान में, IMD ने नॉर्थ कोंकण और बड़े मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके के कुछ इलाकों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी रखा है. रात की गर्मी परेशानी बढ़ा रही है, और तटीय इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर भी ज्यादा बना हुआ है.
सोमवार को जारी मौसम बुलेटिन में कहा गया, 'मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कुछ जगहों पर गर्मी और नमी रहने की बहुत संभावना है.'
मौसम विभाग के डेटा से पता चलता है कि तेज धूप में इलाके के कुछ हिस्सों में तापमान 40°C तक पहुंच गया.नमी का हिसाब रखने वाले हीट इंडेक्स वैल्यू हालात को और भी गर्म महसूस करा रहे हैं. लोकल मौसम केंद्रों ने मार्च की शुरुआत में सालों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया, जिसमें लोग थकान और दोपहर में तेज गर्मी की शिकायत कर रहे हैं.
IMD के रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है और नमी बढ़ रही है, हम लोगों से सभी जरूरी सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं.यह हीटवेव इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मौसम की शुरुआत में आई है और हफ्ते के बीच तक बनी रह सकती है.'
मुंबई और आस-पास के जिलों में पब्लिक हेल्थ अधिकारियों और सिविक अधिकारियों ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर कम निकलने, हाइड्रेटेड रहने और कमजोर ग्रुप, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की अपील की है.
लोगों ने कहा कि गर्मी पहले से ही भारी पड़ रही है. ठाणे से आने-जाने वाले अभय शंकर ने कहा, 'सुबह-सुबह मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म होता है, और सुबह 11 बजे तक तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी चरम पर है. पूरे दिन AC चालू रखना जरूरी हो गया है.'
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अलावा, IMD ने रायगढ़, नासिक, जलगांव और अमरावती समेत कई जिलों में हीटवेव या गर्म और नमी वाले अलर्ट जारी किए हैं, जहां साल के इस समय के लिए ज्यादा से ज्यादा तापमान नॉर्मल से काफी ज्यादा है. यह हीटवेव पश्चिमी भारत पर असर डालने वाले मौसम के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें विदर्भ के कुछ जिलों में हाल के दिनों में तापमान पहले ही 40°C पार कर चुका है.
मुंबई में नगर निगम अधिकारियों ने गर्मी से राहत देने वाली सुविधाएं तैयार कर ली हैं और ज्यादा आवाजाही वाले पब्लिक इलाकों में पानी की सप्लाई के पॉइंट मजबूत कर दिए हैं. स्कूलों और काम करने की जगहों से दोपहर की तेज गर्मी से बचने के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव करने को कहा जा रहा है. एक सिविक अधिकारी ने कहा, 'यह जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी लें और सलाह का पालन करें.'
चूंकि पूरे हफ्ते हीटवेव बनी रहेगी, इसलिए अनुमान लगाने वालों का कहना है कि हवा के बदलते पैटर्न और बादल छाए रहने के आधार पर गुरुवार तक हालात थोड़े आसान हो सकते हैं. हालांकि, अभी के लिए, अधिकारी और निवासी दोनों ही कई और दिनों तक भीषण गर्मी के लिए तैयार हैं.
