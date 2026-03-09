Advertisement
trendingNow13135176
Hindi NewsदेशWeather News: हे भगवान! क्या होगा? मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी

Weather News: हे भगवान! क्या होगा? मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी

Mumbai Weather News: उत्तर भारत इस वक्त हीववेव और भयंकर गर्मी की मार झेल रहा है. महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान अभी से 40 डिग्री को पार कर गया है, जिसके बाद यलो अलर्ट जारी करना पड़ा.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather News: हे भगवान! क्या होगा? मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी

India Heatwave Weather News: मार्च का अभी दूसरा ही हफ्ता शुरू हुआ है और अभी से जून जैसी गर्मी पड़ रही है. पूरा उत्तर भारत अभी से त्राहिमाम मचाने लगा है. घरों में पंखे चलने तो शुरू हो ही चुके हैं. कुछ दिन में AC चलाने वाला टाइम भी आ जाएगा. गर्मी से बुरा हाल तो महाराष्ट्र का भी है. मुंबई, ठाणे, पालघर और आस-पास के जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार, 11 मार्च तक गर्मी की चेतावनी जारी की है. सोमवार को मेट्रोपॉलिटन इलाके के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 40°C तक पहुंच गया. यह लेवल मौसम के नॉर्मल से काफी ज्यादा है, क्योंकि धुंधले आसमान और कम से कम बादलों की वजह से दिन में गर्मी और बढ़ गई है.

जारी किया गया यलो अलर्ट

अपने नए अनुमान में, IMD ने नॉर्थ कोंकण और बड़े मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके के कुछ इलाकों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी रखा है. रात की गर्मी परेशानी बढ़ा रही है, और तटीय इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर भी ज्यादा बना हुआ है.

सोमवार को जारी मौसम बुलेटिन में कहा गया, 'मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कुछ जगहों पर गर्मी और नमी रहने की बहुत संभावना है.'

Add Zee News as a Preferred Source

रिकॉर्ड ऊंचाई और बढ़ती नमी

मौसम विभाग के डेटा से पता चलता है कि तेज धूप में इलाके के कुछ हिस्सों में तापमान 40°C तक पहुंच गया.नमी का हिसाब रखने वाले हीट इंडेक्स वैल्यू हालात को और भी गर्म महसूस करा रहे हैं. लोकल मौसम केंद्रों ने मार्च की शुरुआत में सालों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया, जिसमें लोग थकान और दोपहर में तेज गर्मी की शिकायत कर रहे हैं.

IMD के रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है और नमी बढ़ रही है, हम लोगों से सभी जरूरी सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं.यह हीटवेव इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मौसम की शुरुआत में आई है और हफ्ते के बीच तक बनी रह सकती है.'

मुंबई और आस-पास के जिलों में पब्लिक हेल्थ अधिकारियों और सिविक अधिकारियों ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर कम निकलने, हाइड्रेटेड रहने और कमजोर ग्रुप, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की अपील की है.

लोगों ने कहा कि गर्मी पहले से ही भारी पड़ रही है. ठाणे से आने-जाने वाले अभय शंकर ने कहा, 'सुबह-सुबह मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म होता है, और सुबह 11 बजे तक तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी चरम पर है. पूरे दिन AC चालू रखना जरूरी हो गया है.'

जिलों के लिए अलर्ट और अनुमान

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अलावा, IMD ने रायगढ़, नासिक, जलगांव और अमरावती समेत कई जिलों में हीटवेव या गर्म और नमी वाले अलर्ट जारी किए हैं, जहां साल के इस समय के लिए ज्यादा से ज्यादा तापमान नॉर्मल से काफी ज्यादा है. यह हीटवेव पश्चिमी भारत पर असर डालने वाले मौसम के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें विदर्भ के कुछ जिलों में हाल के दिनों में तापमान पहले ही 40°C पार कर चुका है.

क्या है तैयारी?

मुंबई में नगर निगम अधिकारियों ने गर्मी से राहत देने वाली सुविधाएं तैयार कर ली हैं और ज्यादा आवाजाही वाले पब्लिक इलाकों में पानी की सप्लाई के पॉइंट मजबूत कर दिए हैं. स्कूलों और काम करने की जगहों से दोपहर की तेज गर्मी से बचने के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव करने को कहा जा रहा है. एक सिविक अधिकारी ने कहा, 'यह जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी लें और सलाह का पालन करें.'

चूंकि पूरे हफ्ते हीटवेव बनी रहेगी, इसलिए अनुमान लगाने वालों का कहना है कि हवा के बदलते पैटर्न और बादल छाए रहने के आधार पर गुरुवार तक हालात थोड़े आसान हो सकते हैं. हालांकि, अभी के लिए, अधिकारी और निवासी दोनों ही कई और दिनों तक भीषण गर्मी के लिए तैयार हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

weather news

Trending news

मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार