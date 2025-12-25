बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-बहुत प्रेशर में थे

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के कटवा इलाके में एक बड़ा रहस्य खड़ा हो गया है. यहां के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अमित कुमार मंडल अचानक गायब हो गए हैं. अमित कुमार मंडल पेशे से शिक्षक हैं और केतुग्राम के उद्धरनपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं. वे कटवा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 23 के BLO थे. उनके बूथ में कुल 641 वोटर हैं. परिवार वालों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अमित बाजार से घर लौटे. अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और परिवार से कहा कि उन्हें BLO की मीटिंग के लिए जाना है. इसके बाद वे बाहर निकले, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे.

2 दिनों से लापता BLO

जब परिवार ने तलाश शुरू की तो घर पर उनका मोबाइल फोन, BLO का आइडेंटिटी कार्ड और SIR से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पड़े मिले. उन्होंने 33 वोटरों को हियरिंग के लिए नोटिस भी बांटे थे. परिवार ने रिश्तेदारों के घर और आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.उसी रात कटवा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. अब दो दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अमित का कोई पता नहीं चला है.

SIR हियरिंग से पहले क्यों मची हलचल?

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने की प्रक्रिया है. इसमें वोटरों की जांच होती है और हियरिंग के जरिए नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाता है.अमित के बूथ में हियरिंग बस दो दिन बाद शुरू होने वाली है. BLO की मौजूदगी इसमें जरूरी होती है, क्योंकि वे वोटरों की जानकारी और नोटिस की डिलीवरी के गवाह होते हैं. परिवार का कहना है कि BLO की जिम्मेदारी मिलने के बाद से अमित कुछ तनाव में थे. SIR के दबाव में कई BLO पहले भी बीमार पड़ चुके हैं या परेशान हुए हैं. अब अमित के लापता होने से प्रशासन भी मुश्किल में पड़ गया है. अगर वे समय पर नहीं मिले तो उनके काम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को लगाया जाएगा.

पुलिस और प्रशासन क्या कह रहा है?

पूर्व बर्धमान जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, "परिवार की शिकायत पर हमने तलाश शुरू कर दी है. अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है" कटवा सब-डिविजनल ऑफिसर अनिरबन बसु ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. जिला प्रशासन भी BLO को ढूंढने की कोशिशें कर रहा है.