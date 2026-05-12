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अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान

Mumbai Water Crisis: मुंबई की बृहन्‍मुंबई नगर निगम (BMC) ने 15 मई से पूरे मुंबई में 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की है.

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 12, 2026, 10:36 AM IST
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अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान

मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल समंदर में अल-नीनो की भौगोलिक दशाओं के कारण मौसम चक्र प्रभावित होगा. मानसून कमजोर होगा. बरसात के मौसम में सामान्‍य से कम बारिश होगी. बढ़ती गर्मी और इस चेतावनी के बीच मुंबई की बृहन्‍मुंबई नगर निगम (BMC) ने 15 मई से पूरे मुंबई में 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की है.

बीएमसी ने सप्‍लाई करने वाली झीलों में कम पानी होने का हवाला देते हुए लोगों को पानी के विवेकपूर्ण ढंग से इस्‍तेमाल की सलाह दी. बीएमसी ने कहा कि यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के उस पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई गई है. यह संभावना संभावित अल नीनो और IOD (इंडियन ओशन डाइपोल) घटनाओं से प्रभावित है. 

इसके साथ ही बीएमसी ने कहा कि इस कदम से मुंबई के नागरिकों के लिए घबराने का कोई कारण नहीं है. हालांकि BMC प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों से विनम्र अपील की जा रही है कि वे पानी का समझदारी से और कम से कम उपयोग करें. 

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BMC ने आंकड़े देते हुए बताया कि सोमवार तक मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में कुल मिलाकर 340,399 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है. 1,447,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता की तुलना में, वर्तमान में उपलब्ध उपयोग योग्य पानी का भंडार केवल 23.52 प्रतिशत है. 

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नगर प्रशासन जल स्तर की बहुत सावधानी से निगरानी कर रहा है, और पानी की आपूर्ति प्रतिदिन एक नियोजित और व्यवस्थित तरीके से वितरित की जा रही है. मुंबई को भातसा बांध के रखरखाव भंडार से 147,092 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति मिलेगी, और ऊपरी वैतरणा बांध के रखरखाव भंडार से 90,000 मिलियन लीटर और पानी मिलेगा. 10 प्रतिशत पानी की कटौती एक 'एहतियाती उपाय' के तौर पर की गई है.

यह 10 प्रतिशत पानी की कटौती बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा ठाणे और भिवंडी-निज़ामपुर नगर निगमों, साथ ही अन्य गांवों को आपूर्ति किए जाने वाले पानी पर भी लागू होगी, जो शुक्रवार, 15 मई से प्रभावी होगी. BMC ने कहा कि यह पानी की कटौती तब तक लागू रहेगी जब तक संतोषजनक बारिश नहीं हो जाती और जलाशयों में उपयोग योग्य जल स्तर में सुधार नहीं हो जाता.

 इससे पहले, नगर निगम ने अपनी जल आपूर्ति परियोजना के तहत महत्वपूर्ण जल सुरंग कनेक्शन और संबंधित रखरखाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, 5 मई से 6 मई के बीच शहर के कई हिस्सों में 30 घंटे की नियोजित जल आपूर्ति बंदी की घोषणा की थी. 

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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