ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक; पुलिस को आदेश-सुबह तक हटाएं बकरे

BMC On Goat Sacrifice: मुंबई की एक सोसाइटी में बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी को लेकर बड़ा विरोध हुआ. इसको देखते हुए BMC ने परिसर में बकरे की कुर्बानी पर रोक लगा दी.
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Maharashtra News: मुंबई में बकरे की कुर्बानी को लेकर चल रहे विवाद में अब बड़ा मोड़ सामने आया है. बता दें कि यहां की गोकुलधाम सोसाइटी में ईद-उल-अजहा के लिए बकरे की कुर्बानी को लेकर सोसाइटी में बड़ा बवाल हुआ था. इस विरोध के बीच तनाव को देखते हुए BMC ने सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी पर रोक लगा दी है.इसके साथ ही BMC ने पुलिस को आदेश दिया है कि वे सुबह तक सोसाइटी से बकरे हटाएं.
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) cancels permission granted for Bakri Eid Qurbani in the premises of Azad Nagar D-3 building, Satellite Garden Phase-2, on Aarey Bhaskar Road, Gokuldham, Goregaon (East) pic.twitter.com/BbXv97nzKE
— ANI (@ANI) May 27, 2026
बता दें कि मुंबई के गोरेगांव स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में रेजीडेंट्स, BMC ऑफिसर्स और पुलिस के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने साफ कहा कि सोसाइटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउस मौजूद है. ऐसे में वहीं पर कुर्बानी देने की अपील की गई है. BMC ने बताया कि उन्हें पहले इसके जानकारी नहीं थी और अब जानकारी मिलते ही शेड की परमीशन तो दे दी गई, लेकिन वहां कुर्बानी की अनुमति नहीं दी गई.
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BMC के इस फैसले के बाद से कई लोग सोसाइटी के बाहर विरोध करने लगे. कई लोगों ने सार्वजनिक मैदान में कुर्बानी के लिए अलग जगह की भी मांग की. हालांकि, प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी. स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए इलाके में पुलिस का इंतजाम किया गया है और लगातार नजर रखी जा रही है. इस पूरी स्थिति के मुताबिक, बकरे तो सोसाइटी में ही रखे जाएंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी वहां ने होकर अगले दिन किसी और जगह पर दी जाएगी.
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बता दें कि गोकुलधाम सोसाइटी के अलावा मुंबई के मीरा रोड स्थित एक और हाउसिंग सोसाइटी में ईद से पहले बकरे की कुर्बानी को लेकर विरोध खड़ा हो गया. यहां बकरों को बांधने के लिए बनाए गए अस्थायी शेड को लोगों ने ध्वस्त कर दिया. इसके चलते 2 समुदायों के बीच बहस हो गई. इस घटना के बाद से सोसाइटी में तनाव पैदा हो गया. कुर्बानी के विरोध में वहां कुछ लोग सोसाइटी में सुअर ला गए. मामले को देखते हुए पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा.
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