महाराष्ट्र में गजब सीन: 'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की पकी खिचड़ी

महाराष्ट्र की सियासत करवट ले रही है. 20 साल बाद एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 'कुंभ' में बिछड़े भाइयों की तरह मिल रहे हैं तो चाचा पवार और उनके भतीजे के मन में नई उम्मीदें जागी हैं. कांग्रेस का मन खट्टा हो गया है. भाजपा हाल की जीत से कॉन्फिडेंट है. बीएमसी चुनाव का माहौल फिलहाल विधानसभा इलेक्शन की तरह बन गया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:37 AM IST
महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा के विस्फोटक प्रदर्शन के बाद अब बीएमसी चुनाव के समीकरण सेट होने लगे हैं. पूरे देश की नजरें मुंबई के इस बड़े आयोजन पर हैं. मुंबई सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए इलेक्शन 15 जनवरी 2026 को होगा और नतीजे 16 को आएंगे. बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया का सबसे बड़ा और अमीर नगर निगम है. देश के कई राज्यों का बजट भी इससे कम ही है. हां, बजट के लिहाज से अरुणाचल, गोवा जैसे राज्य इसके सामने छोटे नजर आते हैं. BMC का सालाना बजट करीब 75 हजार करोड़ रुपये है. और इस निगम पर काफी समय से ठाकरे परिवार का दबदबा है. ऐसे समय में जब पार्टी दो टुकड़ों में बंट चुकी है. विधानसभा और हाल के चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बीच उद्धव ठाकरे अपने आखिरी किले को बचाने के लिए परिवार मजबूत करने में जुटे हैं. इसी का नतीजा है कि 20 साल के लंबे गैप के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक हो रहे हैं. 

उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) मिलकर BMC का चुनाव लड़ेंगी. औपचारिक घोषणा बुधवार दोपहर में होगी. संजय राउत ने बताया है कि BMC के अलावा ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भायंदर, नासिक और पुणे नगर निगमों में फिलहाल एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है. खबर फैली तो भाजपा और शिंदे सेना के नेता कहने लगे कि कोई फायदा नहीं होगा, जनता मूड बना चुकी है. यह जरूर है कि पवार फैमिली और कांग्रेस में थोड़ी हलचल जरूर देखी जा रही है. 

तवज्जो नहीं दे रही भाजपा

भाजपा नेता राम कदम ने इस एकजुटता को तवज्जो न देते हुए दावा किया कि दोनों पार्टियां इतने कम आंकड़ों पर सिमट जाएंगी कि कोई सोच भी नहीं सकता. उन्होंने कहा कि इससे चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं होगा. शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने भी कहा है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो भी राज्य की राजनीतिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण महाराष्ट्र के मतदाताओं ने साफ फैसला दे दिया है कि वे महायुति के साथ हैं. यह नतीजा नगर निगम चुनावों में भी दोहराया जाएगा. 

चाचा-भतीजे का अलग प्लान

अंदरखाने से पता चला है कि बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए सीट-बंटवारे का फॉर्मूला यह है कि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना मुंबई के कुल 227 वार्डों में से लगभग 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि राज ठाकरे की पार्टी करीब 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बाकी 10 से 12 सीटें शरद पवार की NCP के लिए छोड़ी जा सकती हैं. माना जा रहा है कि ठाकरे भाइयों के साथ पवार का दल गठबंधन कर सकता है. हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि ठाकरे भाइयों का शरद पवार के साथ गठबंधन हो ही जाएगा क्योंकि चाचा पवार की NCP भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ अलग सियासी खिचड़ी पकाती दिख रही है. जी हां, पुणे नगर निगम चुनाव दोनों एनसीपी एक साथ लड़ने को लेकर बातचीत कर रही हैं. यह घटनाक्रम उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मंजूर नहीं होगा. 

एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा भी है कि अगर पुणे में दोनों NCP एक साथ आती हैं तो अजित पवार को BJP के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में रहने का कोई हक नहीं है. अगर दोनों NCP गठबंधन बनाती हैं तो (उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली) शिवसेना उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी. पुणे में मनसे और उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना का गठबंधन होगा. अगर कांग्रेस पुणे में हमारे साथ आना चाहती है तो वे आ सकते हैं. हम पुणे और नासिक में गठबंधन के बारे में कांग्रेस से बात कर रहे हैं.

आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाएगा कि इन चुनावों में शरद पवार का स्टैंड क्या रहने वाला है. राउत ने भी कहा है कि शरद पवार हमारे मार्गदर्शक हैं. अगर पवार के साथ हमारी बातचीत सफल होती है तो वह भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे. 

कांग्रेस गठबंधन से निकली 

पहले कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की ओर से राउत अब भी कांग्रेस को ठाकरे भाइयों के साथ गठबंधन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी फोन किया है जबकि कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि वह BMC चुनाव अकेले लड़ेगी. राउत ने अब साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ आगे कोई चर्चा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि चुनाव बाद अगर जरूरी हुआ तो हम कांग्रेस का समर्थन लेंगे. साफ है कांग्रेस राज ठाकरे से उद्धव की दोस्ती के कारण गठबंधन में नहीं जा रही है.

