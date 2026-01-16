BMC चुनाव: रुझानों में ऐसे ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, मुंबई के गुजरातियों ने कर दिया खेला

मुंबई बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल भाजपा की अगुआई वाले गठबंधन को यूं ही नहीं जिता रहे हैं. 227 सीटों वाले देश के सबसे समृद्ध नगर निगम में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे का गठबंधन 60 से 70 सीटें जीत सकता है. कांग्रेस काफी पीछे छूटती दिख रही है. एग्जिट पोल्स में उसे ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. यही नतीजे में तब्दील होते हैं तो महायुति गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा. काउंटिंग शुरू होने के बाद आ रहे शुरुआती रुझानों में भाजपा का गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है. लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि ठाकरे के गढ़ में इस बार भाजपा ने 'कमल' कैसे खिला दिया? इसमें एक गुजराती कनेक्शन पता चला है.

जी हां, मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां गुजरातियों की बहुलता है. इस बार इन्हीं गुजरातियों ने एकजुट होकर खेला कर दिया है. घाटकोपर और मुलुंड जैसे गुजराती बहुल इलाकों में वोटिंग के दिन भारी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे थे. कई वोटरों और विश्लेषकों ने इसका कारण समुदाय का भाजपा के प्रति झुकाव माना है. गुजराती लोगों ने हर हाल में चुनाव देने का मूड बना लिया था.

उत्तरायण पर भी मुंबई नहीं छोड़ा

एक रिपोर्ट के मुताबिक गरोड़िया नगर में एक पोलिंग अधिकारी ने कहा कि 15 जनवरी की सुबह भारी वोटिंग हुई. दोपहर तक वोटिंग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. घाटकोपर के नितेश नाथवानी ने कहा कि कई परिवार आमतौर पर उत्तरायण के लिए गुजरात जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया. उन्होंने कहा, 'कई गुजरातियों ने तो चुनाव के लिए अपने सारे प्लान कैंसल कर दिए.'

गुजरातियों को टारगेट करने से थे गुस्सा

भाजपा के एक नेता ने दावा किया कि पार्टी को सभी समुदायों से अच्छा समर्थन मिल रहा है. घाटकोपर के कुछ वोटरों ने यह सोचकर वोट दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान गुजरातियों को निशाना बनाने का यह जवाब होगा. गुजरात से ताल्लुक रखने वाले भावेश शाह ने कहा कि हम गुजरातियों को निशाना बनाए जाने से नाराज हैं. हमारा वोट हमेशा भाजपा को ही जाता है.

भाजपा की रणनीति

दरअसल, भाजपा की रणनीति ही कुछ ऐसी थी कि उत्तर भारतीयों खासतौर से यूपी-बिहार के करीब 25 प्रतिशत वोटरों को साधने के साथ गुजराती और मारवाड़ी वोटरों को छिटकने से रोका जा सके. बीएमसी में मराठी वोटर सबसे ज्यादा 30 फीसदी के करीब है. भाजपा को पता था कि ठाकरे ब्रदर्स के एक होने के कारण मराठी वोट बंटेंगे. शिंदे सेना उसमें से जितना खींच सकेगी, उसने कोशिश की है. भाजपा को बाकी एंगल पर फोकस करना था.

गुजराती और मारवाड़ी समुदाय बिजनस करता है. इनका राजनीतिक जगह में भी अच्छा प्रभाव है. मालाबार हिल से लेकर मुलुंड, घाटकोपर, बोरीवली बेल्ट में इनकी अच्छी खासी संख्या है. यही रणनीति शिंदे की शिवसेना ने अपने मराठी बहुल इलाकों में अपनाई जिससे अपने वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके. स्थानीय कार्यकर्ता पूरे दिन वोटिंग के आखिरी मिनटों तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान देते रहे.

हां, भाजपा भले ही कॉन्फिडेंट दिख रही थी लेकिन कार्यकर्ताओं को चुपचाप यह मैसेज था कि इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना है. इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकर साथ लड़ रहे हैं. मराठी वोट कम से कम बंटने चाहिए.

बीएमसी में भाजपा जीतेगी तो कैसे?

मराठी- 30 प्रतिशत में से जितना खींचा जा सके + उत्तर भारतीय - 25 प्रतिशत (यूपी-बिहार इफेक्ट). दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता में है. गुजराती और मारवाड़ी - 17 प्रतिशत के करीब, ये भाजपा के वोटर रहे हैं + दक्षिण भारतीय और अन्य- 10 प्रतिशत से ज्यादा, इन्हें साधने के लिए भाजपा ने तमिलनाडु से अन्नामलाई जैसे मशहूर नेताओं को बुलाया था.

अमृत ​​नगर में भाजपा के कार्यकर्ता वोटरों को प्रोत्साहित करते देखे गए. कुछ बूथों पर उद्धव की शिवसेना के साथ कड़ी फाइट मानी जा रही है. मुलुंड वेस्ट में गुजराती परिवारों की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई जबकि मुलुंड ईस्ट और भांडुप के कुछ हिस्सों में मराठी वोटर बड़ी संख्या में बाहर निकले. मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 में करीब 53 प्रतिशत वोटिंग हुई है. इससे पहले 2017 के चुनाव में यह 55.28 प्रतिशत थी.