BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, नेताओं में सिर फुटव्वल; किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी

BMC Resuts: बीएमसी के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता गदगद हैं. विपक्ष के नेताओं के बीच सिरफुटव्वल तेज हो गई है. सबसे खराब स्थिति तो कांग्रेस पार्टी में है जहां स्थानीय नेताओं का सीधे इस्तीफा मांगा जा रहा है. कौन किसे हार का दोषी बता रहा है, इससे इतर ये जान लीजिए कि बीएमसी चुनाव की फाइनल टेली क्या रही. 227 सदस्यीय बीएमसी में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है. कांग्रेस को बीएमसी में कांग्रेस को महज 19 सीटों से संतोष करना पड़ा. बीएमसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी विवाद बढ़ गया है.

कांग्रेस में सिर फुटौव्वल

भाई जगताप ने नतीजों में शर्मनाक हार के फौरन बाद मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा मांगा था तो वीकेंड पर मुंबई कांग्रेस ने भाई जगताप को शो कॉज नोटिस भेज दिया. मुंबई जिला कांग्रेस पार्टी को ओर से एमएलसी (MLC) भाई जगताप को नोटिस भेजकर 7 दिन के भीतर जबाब मांगा गया है.

मुंबई कांग्रेस में कलह!

कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पर पार्टी को हरवाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की थी जिसके बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया ये मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है. नोटिस में क्या लिखा है वो भी जान लीजिए. नोटिस में लिखा गया है कि भाई जगताप ने मीडिया और पब्लिक फोरम पर मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के इस्तीफे की मांग करते हुए बयान दिया है. यह बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया गया. यह कांग्रेस के स्थापित नियमों, अनुशासन और नैतिक ढांचे का साफ उल्लंघन है.

नोटिस में कहा गया है कि संगठन के कामकाज, नेतृत्व और अंदरूनी मतभेदों से जुड़े मामलों को पार्टी के अंदरूनी फोरम में ही उठाया जाना चाहिए, न कि पब्लिक या मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए. इस तरह का व्यवहार पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप को कमजोर करता है और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ ही भ्रम और अनुशासनहीनता को जन्म देता है, वह भी तब, जब एकता और ऑर्गेनाइजेशनल ताकत सबसे जरूरी है.

रविवार को अहम बैठक

29 नगरपालिकाओं में लातूर को छोड़कर बाकी जगह करारी हार के बाद रविवार को महाराष्ट्र कांग्रेस की एक अहम बैठक होनी है. यह बैठक जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की राज्य चुनाव समिति की ओर से बुलाई गई है. यह बैठक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ की अध्यक्षता में होगी. माना जा रहा है कि इसमें भी बीएमसी समेत पार्टी को तमाम जिलों में मिली हार के सबक पर भी बात हो सकती है. आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने लातूर में बाजी मारी है वहीं बाकी जगह कांग्रेस का डब्बा गुल हो गया. लातूर में 70 सीटें थीं. जहां कांग्रेस ने 43 सीटें जीतकर इकलौते शहर में अपनी लुटिया डूबने से बचाई है.