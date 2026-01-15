चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी बड़ी चेतावनी

RSS Chief Mohan Bhagwat: नागपुर नगर निगम चुनाव में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सुबह-सुबह अपना वोट डाला और कहा कि, हर नागरिक का सबसे बड़ा और जरूरी कर्तव्य है कि वह मतदान करे. इसके साथ ही उन्होंने समझाया कि, लोग किसी उम्मीदवार के पसंद ना आने पर NOTA का बटन दबा देते हैं. लेकिन, ऐसा करने से उन उम्मीदवारों को जीतने में मदद मिल सकती है जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते. नागपुर में बीजेपी अपनी पुरानी जीत को दोहराना चाहती है. बता दें कि, पिछले चुनावों में BJP ने 151 में से 108 सीटों पर जीत हासिल की थी.

NOTA के क्या हो सकता है नुकसान?

वोट डालने के बाद आरएसएसएस प्रमुख ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे चुनाव में हिस्सा जरूर लें और घर बैठने के बजाय सोच-समझकर किसी अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट जरूर दें. उन्होंने कहा कि, मतदाताओं को नोटा को बटन नहीं दबाना चाहिए. इससे उन उम्मीदवारों को जीतने में मदद मिलेगी जिसे आप पसंद नहीं करते.

यह भी पढ़ें: 'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज; ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका

Add Zee News as a Preferred Source

भागवत ने बताया- वोट डालना क्यों है जरूरी?

मोहन भागवत उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले वोट डाला. वे सुबह करीब 7:30 बजे ही नागपुर के महल इलाके में पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे. उन्होंने बताया कि आज के दिन का सबसे पहला काम वोट डालना ही था. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, चुनान लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और देश की भलाई के लिए वोट डालना हर नागरिक का फर्ज है.

यह भी पढ़ें: बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर आज उद्धव ठाकरे को चुभ रही 'बिग ब्रदर' की हैसियत

क्या था पिछले चुनावों की नतीजा?

पिछले चुनाव के नतीजों में BJP ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी जिसके नतीजे थे- बीजेपी- 128 सीट, कांग्रेस- 28 सीटें, बसपा- 10 सीट और अन्य ने बाकी बची सीटों पर जीत दर्ज की थी. महाराष्ट्र की राजनीति में अब बहुत बदलाव आ चुके हैं. इसलिए इस चुनाव से यह पता चलेगा कि क्या बीजेपी अभी भी उतनी ही मजबूत है या नहीं. मोहन भागवत के बयान के बाद नोटा पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. यह बटन 2013 में शुरू हुआ था जिससे जो लोग किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते वे इसे दबा सकें.