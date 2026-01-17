BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने उन्हें सबक सिखाया...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना रनौत

BMC Election Results: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बीएमसी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी. उन्होंने इसे व्यक्तिगत न्याय का पल बताया क्योंकि 2020 में उनके मुंबई कार्यालय को बीएमसी ने ध्वस्त किया था. कंगना ने कहा कि जनता ने महिला विरोधी और भाई भतीजावाद माफिया को उनकी जगह दिखा दी.
Kangana Ranaut: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है. उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से न्याय का क्षण बताया क्योंकि 2020 में उनके मुंबई स्थित कार्यालय को शिवसेना के शासन में बीएमसी द्वारा ध्वस्त किया गया था.
रनौत ने कहा कि जिन्होंने मुझे गाली दी, मेरा घर गिराया और मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, आज जनता ने उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी. यह महिला विरोधी और भाई भतीजावाद माफिया के लिए एक बड़ा संदेश है. कंगना ने कहा कि मैं महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से बेहद खुश हूं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र की पूरी बीजेपी परिवार को इस शानदार भगवा लहर के लिए बधाई देती हूं. यह हम सभी के लिए बड़ी जीत है.
आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा: कंगना
बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का 2020 का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अभिनेत्री अपने मुंबई स्थित ऑफिस के ध्वस्त होने के समय उद्धव ठाकरे पर निशाना साधती दिख रही हैं. वीडियो में कंगना कहती हैं कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बड़ा बदला लिया है. आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. ये वक्त का पहिया है.
कंगना रनौत की बात सच साबित हुई , उद्धव का घमंड टूट ही गया pic.twitter.com/zRw54cIO2R
— Shivam Mishra (@shivamharry7) June 23, 2022
इस बीच आपको बता दें कि शिवसेना को महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है. महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में से महायुति ने 25 में परचम लहराया. बीएमसी में भी महायुति को बंपर जीत मिली है. इस बीच मुंबई बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ने कहा था कि यह महायुति की महाजीत थी और पीएम मोदी के विकास एजेंडे की जीत थी.
