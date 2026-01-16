BMC Election Result 2026: 'मराठी बोलने वाला होगा मेयर...', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत

BMC Nikay Chunav Result: मुंबई में आज निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. अभी तक की गणना में बीजेपी 96 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से होगा. उन्होंने कहा कि BMC चुनाव में ज़्यादातर सीटें महायुति गठबंधन को जा रही हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं.

BJP की वजह से थे सत्ता में

अठावले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे के BJP और RPI(A) के साथ गठबंधन ने उन्हें दशकों तक मुंबई में सत्ता में बने रहने में मदद की. आज, पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के लिए वोटों की गिनती चल रही है. जहां तक ​​मुंबई की बात है, उद्धव ठाकरे 25-30 साल तक सत्ता में थे. वह सत्ता में इसलिए थे क्योंकि वह BJP के साथ गठबंधन में थे. आज, BJP देश की नंबर एक पार्टी है.

कुछ इलाकों में फायदा

इसके अलावा कहा कि RPI(A) 2012 से उद्धव ठाकरे के साथ थी, इसीलिए वह सत्ता में रहे, लेकिन आज न तो BJP और न ही RPI(A) उनके साथ है. उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है, जिससे उन्हें कुछ मराठी बोलने वाले इलाकों में कुछ फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर सीटें महायुति गठबंधन को जा रही हैं. मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से होगा, और वह मराठी बोलने वाला होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने बनाई बढ़त

महायुति गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) में अपनी बढ़त बढ़ा ली है, शुरुआती डेटा के ट्रेंड्स से पता चलता है कि गठबंधन मुंबई में 117 वार्ड में आगे चल रहा है. मुंबई में BJP, 96 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि शिवसेना 31 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना (UBT) गठबंधन 68 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) सिर्फ 9 सीटों पर आगे है और UBT सेना 58 सीटों पर आगे है और NCP (SP) सिर्फ 1 सीट पर आगे है. इसी तरह, अजित पवार की NCP भी 1 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है और वह सिर्फ 10 सीटों पर आगे है. (ANI)