मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?

BMC Election Result: आज बीएमसी के नतीजों का ऐलान होना है. इन नतीजों पर ना सिर्फ महाराष्ट्र की नजरें हैं बल्कि पूरा देश इन चुनावों के नतीजों पर नजरे गड़ाए बैठा है. क्योंकि यह देश के सबसे अहम स्थानीय चुनाव हैं जो कई संदेश देते हैं.
BMC Election 2026: इस समय पूरे देश की नजरें एशिया की सबसे धनी नगर निगम चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं. 227 सीटों पर हुए यह चुनाव स्थानीय चुनाव से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं. इससे ना सिर्फ मुंबई की राजनीति की सत्ता का प्रभावित होगी, बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को BMC भारत के सबसे बड़े और रणनीतिक तौर पर भी सबसे अहम शहर का प्रबंधन करती है, जहां फैसले करोड़ों लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और शहर के विकास को प्रभावित करते हैं.
इसके बजट की बात करें तो हजारों करोड़ रुपये होता है. यहां की सत्ता यह तय करती है कि विकास, सार्वजनिक सेवाएं और प्रशासन किस दिशा में जाएंगीं. चुनाव की सबसे दिलचस्प बात य है कि यह ऐसे समय में हुए, जब महाराष्ट्र की राजनीति बंटी हुई है. शिवसेना दो हिस्सों में बंटी हुई है. साथ ही विपक्षी गठबंधन भी टूट चुका है और सभी ने अलग-अलग चुनाव लड़ा है. हालांकि BMC चुनाव को अक्सर गठबंधनों और कुल सीटों के लिहाज से देखा जाता है, लेकिन असली मुकाबला वार्ड स्तर पर होता है. मुंबई के 227 वार्ड एक जैसे नहीं हैं. हर इलाके की सामाजिक बनावट, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक इतिहास अलग है. इन्हीं छोटे मुकाबलों से आखिरी नतीजा तय होता है.
कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सियासत आइलैंड सिटी और उपनगरों में बंटी हुई है. आइलैंड सिटी जैसे- दादर, परेल, वर्ली, सेवड़ी और दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्से लंबे समय से अविभाजित शिवसेना का गढ़ रहे हैं. यहां मराठी भाषी मजदूर वर्ग, चालें, मिल इलाकों और ट्रेड यूनियनों की बड़ी मौजूदगी है. शिवसेना के बंटने के बाद भी इन इलाकों में ठाकरे नाम के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है.
इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी उपनगर जैसे- बांद्रा से बोरीवली और कुर्ला से मुलुंड अब भाजपा के मजबूत गढ़ बनते जा रहे हैं. यहां मिडिल क्लास बढ़ा है, बड़ी हाउसिंग सोसायटियां हैं और विकास के मुद्दों पर राजनीति देखने को मिलती है. गुरुवार शाम आए एग्जिट पोल बताते हैं कि उपनगरों में वोटिंग प्रतिशत आइलैंड सिटी से थोड़ा ज्यादा रहा, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है.
एग्जिट पोल पर यकीन करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन जिसमें बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट शामिल है, को बढ़त मिल सकती है. अंदाजा है कि यह गठबंधन 227 में से 131 से 151 सीटें जीत सकता है, जो बहुमत के आंकड़े 114 से काफी ज्यादा है. अगर महायुति की जीत होती है तो इस जीत का बड़ा क्रेडिट उपनगर को देना होगा. शिवसेना के बंटने के बाद शिंदे गुट के भाजपा के साथ आने से कई इलाकों में वोट एकजुट हुए हैं. अंधेरी, दहिसर, घाटकोपर, भांडुप जैसे वार्डों में संगठन और बूथ मैनेजमेंट 2017 के मुकाबले ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है.
अगर महायुति को पूर्ण बहुमत मिलता है तो BMC, राज्य और केंद्र तीनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार होने से कामकाज आसान हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और शहरी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है. साथ ही यह जीत भाजपा को के उन क्षेत्रों में राजनीतिक बढ़त भी देगी, जहां अभी-भी ठाकरे परिवार का वर्चस्व कायम है. क्योंकि आइलैंड सिटी अभी भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. यहां ठाकरे परिवार की विरासत का असर अभी-भी बरकरार है. इन क्षेत्रों के नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि पारंपरिक शिवसेना वोटर एकजुट रहते हैं या फिर पार्टी की तरह वोट भी दो हिस्सों में बंट चुका है.
चुनाव का दिलचस्प मोड़ यह भी है कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ मैदान में उतरे हैं. दोनों ने ‘शिव शक्ति वचननामा’ के नाम से साझा घोषणापत्र जारी किया और मराठी अस्मिता पर जोर दिया. एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो दोनों भाइयों के गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है. कहा जाता है कि शिवाजी पार्क, लालबाग और बायकुला जैसे क्षेत्रों में ठाकरे नाम का असर अभी-भी देखने को मिलता है.
क्योंकि एग्जिट पोल्स पर पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसे में अभी-भी यह संभावनाएं खुली हुई हैं कि ठाकरे ब्रदर्स चुनाव में जबरदस्त वापसी कर सकते हैं और अगर दोनों भाई सत्ता में वापस आते हैं तो इसे क्षेत्रीय राजनीति की बड़ी वापसी माना जाएगा. दोनों भाइयों को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स की राय है कि इन्होंने उम्मीदवार के चुनाव और वोट ट्रांसफर को लेकर तालमेल की कमी रहना एक बड़ी चुनौती बन सकती है. वो भी उपनगरों में.
वहीं कांग्रेस की तरफ नजर दौड़ाएं तो यह पार्टी या तो अकेले ही सीटों पर उतरी है, या फिर कुछ जगहों पर गठबंधन के साथ उसके उम्मीदवार देखने को मिले हैं. एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 12 से 24 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है. इन चुनावों में कांग्रेस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भले उसके पास सीटें कम हों लेकिन अगर महायुति के हिस्से की कुछ सीटें ठाकरे ब्रदर्स के पाले में आ जाती हैं तो कांग्रेस राज्य के अंदर बड़ा किरदार की अदा कर सकती है. महायुति की अगर बहुमत से दूर रहती है तो त्रिशंकू स्थिति पैदा हो जाएगी फिर कांग्रेस किंग मेकर बनकर बनकर उभरेगी.
