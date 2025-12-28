Advertisement
BMC चुनाव की लड़ाई और हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट

BMC चुनाव की लड़ाई और हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट

BMC Elections 2026: समाजवादी पार्टी ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए रविवार को अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी की, जिसमें 9 वार्डों के नाम शामिल हैं. अब तक पार्टी ने कुल 30 उम्मीदवारों की घोषणा की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:44 AM IST
BMC Elections: समाजवादी पार्टी ने रविवार को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की है. इस सूची में विभिन्न वार्डों से 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं. अब तक पार्टी 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है. यह सूची समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मेराज सिद्दीकी ने जारी की, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के निर्देशानुसार आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की यह दूसरी सूची घोषित की जा रही है. पार्टी जल्द ही और उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और मुंबई के सभी वार्डों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी.

दूसरी सूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम और उनके वार्ड इस प्रकार हैं. वार्ड 39 से सुनैना कुलदीप लाल विश्वकर्मा, वार्ड 48 से मोहम्मद इस्माइल शेख, वार्ड 145 से रुक्साना बानो मोहम्मद इब्राहिम, वार्ड 147 से राजश्री दशरथ लोकहांडे और वार्ड 163 से यूसुफजहां आयूब खान को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा शैख तबस्सुम हारून को वार्ड 167 से, मोहम्मद कुरैशी शकील मोहम्मद अमीन कुरैशी को वार्ड 207, सीमा इमरान मुल्ला को वार्ड 209, जबकि जाकिर हुसैन मूसा हबिया को वार्ड 223 से चुनाव मैदान में खड़ा किया गया है.

इससे पहले सपा ने शुक्रवार को 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी. पहली सूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम और उनके वार्ड इस प्रकार हैं...

वार्ड 20 - मोहम्मद अजहरुद्दीन सिद्दीकी

वार्ड 64 - डॉ. शीला अखिलेश यादव

वार्ड 90 - सना अब्बास कुरैशी

वार्ड 96 - सुमैया शेख शब्बीर

वार्ड 134 - शायरा शफीहत खान आजमी

वार्ड 135 - अख्तरी आरिफ मोहम्मद इकबाल

वार्ड 136 - रुखसाना नाजीम सिद्दीकी

वार्ड 137 - अहमद युनुस कुरैशी

वार्ड 140 - आम्रपाली विश्वासराव दावरे

वार्ड 141 - जायदा इनायतुल्ला कुरैशी

वार्ड 142 - ज्योति लक्ष्मण गुडगे

वार्ड 143 - आयेशा रहमतुल्ला सय्यद

वार्ड 148 - साक्षी सुनील कुमार यादव

वार्ड 148 - डॉ. सुनिता ठाकुर (दूसरा नाम)

वार्ड 174 - मोहम्मद अरबिंद मुक्ताज शेख

वार्ड 181 - गौस मोहिउद्दीन लतीफ खान

वार्ड 188 - इरफान साजिद अहमद सिद्दीकी

वार्ड 201 - अमरीन शहजाद अब्दुल्ला

वार्ड 212 - डोमिनिक मलिक

वार्ड 221 - गुलाम नबी यूसुफ मनसूरी

वार्ड 224 - रुखसाना जाफर तीनवाला

ये भी पढ़ें: अजित पवार को बीएमसी चुनाव में अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान हुआ फेल

समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आगामी बीएमसी चुनाव में वह स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी और मुंबई के अधिकांश वार्डों (लगभग 150 सीटों) पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं.

BMC Elections 2026

