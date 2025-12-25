Advertisement
Hindi Newsदेशशिवसेना-UBT और MNS दो खाली डिब्बे, साथ आने से भरेंगे नहीं... गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना

'शिवसेना-UBT और MNS दो खाली डिब्बे, साथ आने से भरेंगे नहीं...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना

BMC Election: BJP विधायक राम कदम ने शिवसेना-यूबीटी और MNS के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि दो खत्म हो चुकी पार्टियों का एक साथ आना कोई फर्क नहीं डालता. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का जनाधार खत्म हो चुका है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:49 PM IST
BMC Election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राम कदम ने शिवसेना-यूबीटी और मनसे पार्टी के गठबंधन पर कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि दो खाली डिब्बों को जोड़ने से वह भरता नहीं है. दोनों पार्टियों का जनाधार पूरी तरह खत्म हो चुका है. राम कदम ने गुरुवार को कहा कि अगर दो खत्म हो चुकी पार्टियां एक साथ आ जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? राज ठाकरे का एक भी विधायक या सांसद नहीं है. उनका जनाधार पूरी तरह खत्म हो गया है. उद्धव ठाकरे के 90 प्रतिशत लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए. जब कोई चीज पहले से ही खाली हो, तो दो खाली डिब्बों को जोड़ने से वह भरता नहीं है. इसलिए सिर्फ हेडलाइन में बने रहना ठीक है.

राम कदम ने आगे कहा कि सभा में लोग मनोरंजन के लिए उन्हें सुनने जा सकते हैं लेकिन वह भीड़ मतों में तब्दील नहीं होती है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव दोनों में इन दलों को कोई जीत नहीं मिली. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राम कदम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि दिवंगत अटल बिहारी बाजपेयी के पार्लियामेंट में दिए गए भाषण, उनकी कविताएं और उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी है.

जीवन में एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर वे हमेशा सबसे अलग रहे. अपने जीवनकाल में वे भाजपा के लाखों-करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके गए हैं. भाजपा विधायक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनकाल की सारी चीजें प्रेरित करती हैं. वे मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे. अपनी एक लाइन में उन्होंने कहा था कि यह देश हमारे लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता-जागता, जिंदादिल देश है. ऐसी कविताओं के जरिए, उन्होंने देश के लिए पूरी तरह त्याग और समर्पण का जीवन जिया.

