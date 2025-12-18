Advertisement
BMC Election 2026: ठाकरे भाइयों ने सीट बंटवारे पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना

BMC Election 2026: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच आगामी बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है. सूत्रों के अनुसार, शिवसेना यूबीटी लगभग 120-125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 80-90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी.

Dec 18, 2025
BMC Elections: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे अगले साल जनवरी में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना यूबीटी लगभग 120 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगभग 80 से 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है.

एनसीपी भी हो सकता है ठाकरे बंधुओं के साथ

बता दें, 2017 के बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में शिवसेना यूबीटी ने 84 सीटें जीतीं थी. उद्धव ठाकरे इन सभी 84 सीटों को बरकरार रखने के इच्छुक हैं लेकिन एमएनएस इस व्यवस्था से सहमत नहीं है. एमएनएस का तर्क है कि वर्ली, दादर, कालाचौकी और मुलुंड भांडुप जैसे मराठी बहुल क्षेत्रों में उसकी मजबूत उपस्थिति है. इसलिए उसने उन 84 सीटों में से कुछ सीटों पर हिस्सेदारी की मांग की है जिन्हें शिवसेना यूबीटी बरकरार रखना चाहती है. वोटों के बंटवारे से बचने के लिए ठाकरे बंधुओं ने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और वामपंथी दलों को भी गठबंधन में शामिल करने पर विचार किया है. सूत्रों के अनुसार, यदि एनसीपी का शरद पवार गुट गठबंधन में शामिल होता है तो उसे लगभग 15 से 20 सीटें दी जा सकती हैं.

बता दें, अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों, भाजपा और शिवसेना के बीच विशेष रूप से सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर खींचतान तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, मुंबई चुनावों की तैयारियों में तेजी आने के साथ ही गठबंधन के भीतर राजनीतिक विचार-विमर्श में भी रफ्तार बढ़ गई है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शहर के कई वार्डों में अपनी मजबूत संगठनात्मक उपस्थिति और पर्याप्त समर्थन आधार का हवाला देते हुए 90 से 100 सीटों की मांग की है. दूसरी ओर, भाजपा मुंबई नगर निगम चुनावों में 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

ये भी पढ़ें: AAP सरकार की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल

इस बीच बता दें कि 2017 के बीएमसी (BMC) चुनावों में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं जबकि भाजपा को 82 सीटें मिली थीं. उस समय दोनों पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही थीं. सूत्रों के मुताबिक, महायुति गठबंधन ने आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है. मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण डोंबिवली में भाजपा और शिवसेना के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा

BMC Election

