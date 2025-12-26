BMC Elections: शिंदे की शिवसेना को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच

BMC Elections: भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता किया है. भाजपा 140 और शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 200 सीटों के लिए बंटवारा तय हो चुका है, जबकि शेष 27 सीटों पर बातचीत जारी है.
BMC Elections 2026: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. गठबंधन के नेताओं के बीच लंबे विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि 200 सीटों के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था पहले ही तय की जा चुकी थी जबकि शेष 27 सीटों के लिए अभी बातचीत जारी है. बता दें, बीएमसी चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और वोटों की गिनती 16 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
बता दें कि गठबंधन के भीतर असंतोष की खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा और शिंदे की शिवसेना के गठबंधन को मजबूत करने का संकेत दिया है. शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और शिवसेना एकजुट हैं और यह गठबंधन अच्छी तरह से काम कर रहा है. हमें औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है.
इस बीच, महायुति, जिसमें भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं ने हाल ही में महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया. इन चुनावों के लिए मतदान 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को हुआ था और परिणाम महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा घोषित किए गए थे. भाजपा ने 117 नगर निगम अध्यक्ष पद जीते जबकि शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद जीते. अन्य प्रमुख दलों में कांग्रेस ने 28, शिवसेना (यूबीटी) ने 9, और एनसीपी (एसपी) ने 7 पद जीते. 28 सीटों पर गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों ने जीत हासिल की जबकि 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं.
