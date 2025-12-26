Advertisement
trendingNow13054211
Hindi NewsदेशBMC Elections: शिंदे की शिवसेना को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच

BMC Elections: शिंदे की शिवसेना को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच

BMC Elections: भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता किया है. भाजपा 140 और शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 200 सीटों के लिए बंटवारा तय हो चुका है, जबकि शेष 27 सीटों पर बातचीत जारी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

BMC Elections 2026: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. गठबंधन के नेताओं के बीच लंबे विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि 200 सीटों के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था पहले ही तय की जा चुकी थी जबकि शेष 27 सीटों के लिए अभी बातचीत जारी है. बता दें, बीएमसी चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और वोटों की गिनती 16 जनवरी, 2026 को की जाएगी.

बता दें कि गठबंधन के भीतर असंतोष की खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा और शिंदे की शिवसेना के गठबंधन को मजबूत करने का संकेत दिया है. शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और शिवसेना एकजुट हैं और यह गठबंधन अच्छी तरह से काम कर रहा है. हमें औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है. 

ये भी पढ़ें: 'शिवसेना-UBT और MNS दो खाली डिब्बे, साथ आने से भरेंगे नहीं...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, महायुति, जिसमें भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं ने हाल ही में महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया. इन चुनावों के लिए मतदान 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को हुआ था और परिणाम महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा घोषित किए गए थे. भाजपा ने 117 नगर निगम अध्यक्ष पद जीते जबकि शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद जीते. अन्य प्रमुख दलों में कांग्रेस ने 28, शिवसेना (यूबीटी) ने 9, और एनसीपी (एसपी) ने 7 पद जीते. 28 सीटों पर गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों ने जीत हासिल की जबकि 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BMC Elections 2026

Trending news

लखनऊ का सियासी भोज: लिट्टी-चोखा वाली 'ब्राह्मण पॉलिटिक्स' ने यूपी का माहौल गरमा दिया
BJP in up politics
लखनऊ का सियासी भोज: लिट्टी-चोखा वाली 'ब्राह्मण पॉलिटिक्स' ने यूपी का माहौल गरमा दिया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?