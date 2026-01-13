Advertisement
trendingNow13072571
Hindi Newsदेशबीएमसी में केवल मराठी मानुष ही सत्ता में रहेगा... चुनावों से पहले CM फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार

'बीएमसी में केवल मराठी मानुष ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले CM फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार

BMC Elections 2026:  बीएमसी चुनावों से पहले की राजनीतिक गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी पहचान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नगर निकाय का नेतृत्व मराठी हाथों में ही रहेगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

BMC Elections: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी पहचान को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीएमसी का नेतृत्व केवल मराठी व्यक्ति के हाथों में ही रहेगा. विपक्ष द्वारा 'मराठी मानुष खतरे में है' जैसे दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि मराठी समाज का अस्तित्व सुरक्षित है बल्कि कुछ राजनीतिक दलों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र सभी मराठी लोगों का है न कि किसी एक समूह की जागीर.

मराठी लोगों का अस्तित्व खतरे में नहीं: फडणवीस 

सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठी लोगों का अस्तित्व खतरे में नहीं है. आपका अस्तित्व खतरे में है. आप पूरा महाराष्ट्र नहीं हैं और आप अकेले मराठी नहीं हैं. मैं फिर दोहराता हूं कि बीएमसी में सत्ता मराठी व्यक्ति के हाथों में ही रहेगी. इस बीच, मुख्यमंत्री ने स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनकी सरकार का नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

फडणवीस के मुताबिक, सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट में स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं पढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जिसे 20 जनवरी 2022 को तत्कालीन उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने केवल उस निर्णय के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए केवल एक समिति बनाई थी. इस पर बेवजह हंगामा खड़ा किया गया है.

बता दें, इससे पहले शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर मुंबई को पिछले 3 सालों में बर्बाद करने और अविभाजित शिवसेना के 25 वर्षों के काम को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था. वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी एकता की अपील करते हुए चेतावनी दी थी कि राज्य की भाषा, भूमि और पहचान खतरे में है. उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है और कहा कि ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक

राज ठाकरे ने बीएमसी चुनावों को मराठी समाज के लिए निर्णायक बताते हुए मतदाताओं से एकजुट होने और मतदान के दिन सतर्क रहने की अपील की थी. इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में यह सियासी बयानबाजी 29 नगर निगमों के चुनावों से पहले तेज हुई है जिनमें बीएमसी, पुणे नगर निगम और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम प्रमुख हैं. इन चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को और मतगणना 16 जनवरी को प्रस्तावित है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BMC elections

Trending news

रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
bmc news
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! एक गलती पर बैंक खाते से सीधे जुर्माना काट लेगी सरकार
Telangana NEWS
गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! एक गलती पर बैंक खाते से सीधे जुर्माना काट लेगी सरकार
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
DNA
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद