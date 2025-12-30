BMC elections: महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी RPI ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव

BMC Elections seat sharing: बीएमसी चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के गठबंधन पर जमकर तकरार देखने को मिल रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, 'हमें नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद जैसे कई शहरों में सीटें नहीं दी गईं. हमारी पार्टी को नालासोपारा में भी एक सीट तक नहीं मिली. बीजेपी फौरन ध्यान दे.'
BMC Elections 2026: बीएमसी चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महायुति की सीट शेयरिंग पर नाराजगी जताई है. अठावले ने कहा, 'हमें नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद जैसे कई शहरों में सीटें नहीं दी गईं. हमारी पार्टी को नालासोपारा में भी एक सीट तक नहीं दी गई. आरपीआई (RPI) को भिवंडी में बस एक सीट मिली है. कल्याण-डोंबिवली में एक भी सीट नहीं दी गई. इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कई जगहों पर आरपीआई (RPI) को नजरअंदाज करने की कोशिश की है. माना कि बीजेपी के नेता अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हमारी पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए. फिलहाल के घटनाक्रम से रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है जिसपर बीजेपी नेताओं को फौरन ध्यान देना चाहिए. हम 38 जगहों पर मिलजुलकर चुनाव लड़ेंगे. मुंबई में हमने BJP और शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ दिया है. हम मुंबई में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं.
